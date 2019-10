Reducida actividad en el hockey local

Poca acción habrá este fin de semana en el hockey local, como consecuencia de que el seleccionado mayor de la Asociación Santafesina afrontará el Campeonato Argentino de Mayores en la provincia de Mendoza.

En el Torneo Promocional, se pondrá en marcha la segunda rueda, con la disputa de la primera fecha. En cancha de Banco Provincial, a las 10.15, jugarán Centro Ex Cadetes Liceo Militar Belgrano con Unión de Santa Fe, mientras que en el departamento Las Colonias, a las 11.15, jugarán Elisa con Libertad de San Jerónimo Norte.

En Mamis Hockey, por la segunda fecha de la segunda rueda, habrá acción este sábado 5 de octubre. En Alma Juniors de Esperanza, a las 14.30, jugarán Universitario Azul con CRAR Verde, mientras que a las 15.30, lo harán Apoc con Alma.

En cancha de Unión, en Los Molinos, a las 14, se medirán Cromo con Unión; 15, Gimnasia con CEC; 16, Uni Negro con Colón, y a las 17, Ferro con Querandí RC.

Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: CRAR Verde y Cromo 3; Uni Azul, CRAR Blanco y Unión de Santa Fe 0 (copa de Oro); Colón de Santa Fe y Ferro Azul 3; Querandí RC, Vuelta del Paraguayo y Uni Negro 0 (copa de Plata); Alma Juniors, Utedyc y Banco Nación de Sauce Viejo 3; Centro Ex Cadetes Liceo Militar Belgrano, Apoc y Gimnasia y Esgrima 0 (copa de Bronce).

En el Torneo de Segunda División, por la tercera fecha de la segunda rueda, en cancha de Banco, ubicada en Aristóbulo del Valle al 10.000, a las 17, jugarán Universitario con La Salle Jobson, y a las 18, Banco Provincial con Santa Fe Rugby,.

En el Torneo Nivelatorio que organiza la ASH, se ha diagramado la actividad. Por la fecha 6, el jueves 10 de octubre, en Sub 16, a las 17, en Sacue Viejo, se medirán Santa Fe Rugby con El Quillá A.

En cumplimiento de la fecha 9, en Esperanza, jugarán Atlético Franck con Alma Juniors, en Sub 12 (19), Sub 14 (20), y Sub 16 (21). El viernes 11 de octubre, en la cabecera del departamento Las Colonias, a las 20, jugarán en Sub 18 Atlético Franck con Alma Juniors, mientras que a las 21.15, lo harán en Primera División.

...