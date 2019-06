Con un marco impecable y una actuación casi sin falencias, el Seleccionado Argentino de Menores de 20 años venció a Fiji por 41 a 14, en la segunda fecha del World Rugby Championship Argentina 2019.



"Todavía no encuentro la palabra para explicar lo que se vivió ahí adentro. Es hermoso, inexplicable, no tengo la forma de describir esta jornada inolvidable para mí", arrancó señalando Manuel Bernstein.



El segundo línea formado en CRAI jugó en su ciudad, en su club y encima Los Pumitas consiguieron un triunfo: "La verdad es que la gente se pasó, es muy lindo jugar en casa, igual creo que nos hicieron sentir a todos como locales".



En cuanto a que cosas mejoraron en relación al partido con Gales, consignó que "creo que desde el arranque tuvimos mejor control de pelota, mejoramos los puntos de encuentro, nos soltamos más a jugar, tuvimos más confianza en el equipo, en nuestro sistema que vinimos puliendo desde hace un tiempo importante. Creo que pudimos controlar la ansiedad que fue uno de los déficit del otro días".



El Gitano Bernstein anticipó que con Francia será una final.

En relación a la diferencia del suelo, entre el Hipódromo y el campo de CRAI, Manu fue claro al destacar que "reducimos la cantidad de penales, hubo un cambio de cabeza. Siendo de acá te iba a decir que prefiero jugar mil veces acá en esta superficie, pero el equipo no le hace diferencia al suelo. En nuestro sistema pateamos mucho, y eso es a lo que apuntamos. El suelo puede cambiar, pero el juego va a ser siempre el mismo".



Evidentemente cuando ganan en confianza, las cosas comenzaron a salir mejor, y sobre esto coincidió que "si es así, cuando empezamos a confiar, a tenernos fe, y a soltarnos, el juego sale y fluye. Los que están acá es porque le pueden aportar lo suyo al equipo y hoy (por este sábado) quedó demostrado. Hay que tenerse confianza, ahí está la cuestión en cualquier competencia".



Finalmente, sobre el partido que se viene con Francia, sostuvo que "no me caben dudas que va a ser una final. Nos vamos a jugar todo, y ojalá sea un resultado positivo para nosotros. Hay que ganar o ganar, no nos queda otra. Confío en lo que podemos hacer nosotros, el rival es duro, viene de conseguir un título, pero tenemos las chances de llevarnos el partido".