Regatas Coronda tiene nuevo entrenador para la temporada 2020

Regatas Coronda lo venía intentando en los últimos años. Por distintos motivos, su ascenso a la A1 quedaba postergado. Pero en la edición 2019 del Oficial se le dio, de la mano de Nicolás Fernándes Chamusco en la dirección técnica.

El estratega resolvió tomar otros desafíos y recaló en Banco Provincial. Entonces, comenzó la búsqueda de un DT en un mercado flaco. Este viernes, luego de varias charlas, los remeros sellaron el vínculo con el sunchalense Diego Riboldi, de dilatada trayectoria en elencos del país y el exterior.

El hombre surgido en Libertad charló con Marca Personal y reconoció que “me reconforta poder llegar a un club como Regatas Coronda, que viene de hacer historia. Por eso vamos a trabajar para zafar del descenso como primer meta y queremos ser protagonistas. Queremos apuntar con todo al Oficial y también a trabajar en la formación de los chicos”.

Riboldi además de ser el orientador en Primera, brindará bloques de fundamentación a las divisiones menores (NdR: este sábado fue el primer contacto con las canteras). Cuando debió opinar de su último encuentro con dirigentes y jugadores, no dudó en afirmar que “sinceramente tengo palabras de agradecimiento por el trato que me dieron desde mi llegada a la ciudad. No solamente nos pusimos de acuerdo en pautas con los dirigentes, sino también con los jugadores del plantel”.

Al momento de proyectar el trabajo a ejecutar, detalló que “el lunes iniciaremos la pretemporada. Teo Bianchi será el coordinador de las formativas. Y con el correr de la temporada, a la espera del Oficial, nuestra idea es poder sumar un par de refuerzos. Buscaremos un par de internos y un perimetral”.

En la parte final tiró algunas pautas que ya charló con sus futuros pupilos. Al respecto, acotó que “comparto la filosofía de Nico (Fernándes), con quien tuve la posibilidad de dialogar y me dio una radiografía del plantel. Buscaremos ser un equipo intenso y duro atrás. A partir de eso, buscar las variantes para herir al rival en la ofensiva”.

Gentileza: Marca Personal