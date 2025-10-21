Regatas de Santa Fe eliminó a River Plate y clasificó a las semifinales

Por los cuartos de final de la Liga de Honor de waterpolo, en Buenos Aires, Regatas de Santa Fe le ganó los dos compromisos a River Plate y ahora deberá medirse con GEBA en Parque Roca

Regatas eliminó a River Plate y clasificó a semifinales de la Liga de Honor de waterpolo.

La etapa determinante de la Liga de Honor de waterpolo fue positiva para Regatas de Santa Fe. El equipo lagunero consiguió dos grandes triunfos, fue ante River Plate, en los cuartos de final de la competición federal. Estas dos victorias ante el conjunto Millonario en Buenos Aires le permitió el pasaje a las semifinales.

La primera victoria del elenco lagunero fue por 12 a 11 sobre River Plate, destacándose los cuatro goles de Santiago Scalzo, y los tres cosechados por el experimentado Eduardo Bonomo. En el segundo cruce por los cuartos de final, también fue triunfo del conjunto Verde y Oro pero en esta oportunidad por 11 a 10. Juan Fernández fue el máximo artillero con cinco goles.

Fue un gran triunfo, ante un muy duro rival, que siempre da batalla, pero en base esfuerzo, sacrificio, mucha concentración, y compromiso, los dirigidos por Ovidio López ahora jugarán semifinales el 1° y 2 de noviembre próximo en las instalaciones de Parque Roca frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

Los santafesinos también se preparan para afrontar el Campeonato Nacional de Primera división masculina. El mismo se concretará del 14 al 16 de noviembre en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de Rosario. Por la Liga B de waterpolo, Regatas deberá jugar el 24 de noviembre frente a Provincial de Rosario Rojo a las 20.30, mientras que el 25 de noviembre, será ante Fisherton en la ciudad de Santa Fe.

Síntesis

River Plate 11- Regatas de Santa Fe 12

River Plate: Alejandro Villanueva, Juan Pablo Río, Dante Giraudo, Tomás Pannito, Guido Reboredo, Francisco Gayarín, Felipe Ruiz Castellani, Federico Río, Facundo Sabelli, Juan Manuel Gayarín, Ignacio Rey, Guido Langelotti y Tomás Manocchio. DT: Adrián Terán y Guillermo Setti.

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Diego Campanella, Ignacio Pieroni, Alejo Barbosa, Eduardo Bonomo, Valentino Abelenda, Santiago Scalzo, Manuel Fernández, Juan Fernández, Matías Picatto. DT: Ovidio López.

Goles River: Juan Pablo Río (2), Francisco Gayarín (2), Juan Manuel Gayarín (4), Guido Langielotti (3)

Goles Regatas: Barbosa (1), Bonomo (3), Avelenda (1), Scalzo (4), Juan Fernández (2), Picatto (1).

River Plate 10- Regatas de Santa Fe 11

River Plate alistó a: Maximiliano Ballardini, Juan Pablo Río, Tomás Giraudo, Tomás Pannitto, Guido Reboredo, Francisco Gayarín, Nicolás Lavezzo, Francisco Villanueva, Juan Manuel Gayarín, Guido Langelotti, Alejandro Villanueva y Tomás Manocchio. DT: Adrián Terán y Guillermo Setti.

Regatas de Santa Fe lo hizo con: Martín Del Rosso, Diego Campanella, Ignacio Pieroni, Alejo Barbosa, Eduardo Bonomo, Santiago Scalzo, Manuel Fernández, Juan Fernández, Mateo Picatto. DT: Ovidio López.

Goles River: Langelotti (1), Juan Manuel Gayarín (2), Francisco Gayarín (6), Pannitto (1).

Goles Regatas: Barbosa (1), Bonomo (1), Scalzo (3), Juan Fernández (5) y Manuel Fernández (1).