Regenhardt: "Riquelme vino a desunir"

La flamante Comisión Directiva de Boca decidió resolvió llevar adelante un recambio de su staff técnico, por lo que dejó sin efecto los acuerdos con los históricos que ocupaban puestos de entrenadores en las divisiones inferiores.

Raúl Cascini, integrante del nuevo departamento de fútbol, fue el encargado de comunicarle a cada uno que una vez finalizado el vínculo el 31 de diciembre no se renovarán los contratos..

En este sentido, Oscar Choclo Regenhardt, charló en Cadena Oh!, mientras se recupera de una operación de cadera y con el llamado donde le comunicaron que no continuará en el Xeneize.

“Lamentablemente la comunicación fue muy fría, se podría haber hecho una reunión, pero sabiendo que la decisión viene de Riquelme, sé que todo lo que hace desune”, enfatizó.

LEER MÁS: Riquelme despidió a todos los técnicos de las inferiores

Más adelante, apuntó que "vos no podes llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera. Tengo la satisfacción que muchas personas me llamaron y me dijeron que fui el único coordinador que llegó y no echó a nadie, sino todo lo contrario”.

El todavía coordinador de las inferiores manifestó que hace cuatro años Ameal lo buscó para que sea el coordinador del fútbol juvenil, pero ahora su trayectoria fue borrada de un plumazo: “A Pergolini no lo conozco, yo creo que de fútbol no debe saber nada, pero esto es lo que tenemos nosotros. Lo primero que traté de hacer en mi función es unir a todos y tener una buena relación, también logramos mejorar las infantiles y las juveniles, siempre tratamos de corregir cosas” narró.

En la parte final, el ex-jugador de Unión aseveró que “esperaré propuestas de algún equipo, con la incertidumbre que provoca, pero estoy tranquilo porque sé que algo va a aparecer” finalizó.