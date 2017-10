Rendido a los pies de Lionel Messi

El técnico de la Selección Argentina Jorge Sampaoli , no escatimó en elogios cuando le consultaron sobre la presencia de Lionel Messi en el grupo que comanda y que ya tiene el boleto asegurado al próximo Mundial de Rusia. Lo dijo este viernes en una conferencia de prensa en Ezeiza, donde dio la lista para la próxima fecha FIFA





"A Messi lo tuve siempre. A un Leo comprometido, amateur, lleno de emociones. Tuve la suerte de encontrarme con él. Es un tipo con muchos sentimientos por la camiseta que representa. Me emocionó verlo en cada presentación que compartí con él y por eso verlo tan involucrado nos emociona e ilusiona a todos", declaró el DT.











Asimismo, deslizó la posibilidad de juntar a la Pulga con Paulo Dybala: "Hay jugadores que se potencian juntos y hay otros que no por el poco tiempo de trabajo. Intentaré que al mejor jugador lo acompañe alguien del nivel de Dybala. No lo veo tan difícil en relación a las capacidades que tiene cada uno. Pueden ocupar lugares de manera natural y no tan estructurado. El error aparece cuando se quiere estructurar el talento. Acá hay que liberarse y que se puedan desarrollar. El tema es que no se superpongan en la conducción", declaró Sampaoli.









En otro tramo de la conferencia, el conductor albiceleste reconoció que "(Ramiro) Funes Mori y (Marcos) Rojo son dos jugadores importantes y estamos atentos a su recuperación. Ojalá puedan recuperar su nivel y serán considerados. Son muy importantes para el fútbol argentino y ojalá que podamos contar con esa chance".



Por último, se refirió a la posición en la cancha de Rojo, quien en la Selección suele jugar como lateral izquierdo. "Lo veo como un central marcador y no como un lateral atacante. A Acuña sí", analizó Sampaoli.





La lista de reservados de Europa

"Vamos a informar a los clubes, son jugadores que estamos siguiendo", explicó Sampaoli. Ellos son: Joaquín Correa (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Guido Pizarro (Sevilla), Emanuel Mammana (Zenit), Giovanni Lo Celso (PSG), Emanuel Lanzini (West Ham), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) y Emiliano Insúa (Stuttgart).