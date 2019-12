René Zanatta fue reconocido por la Legislatura

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe declaró de su interés y reconoció al motociclista rafaelino René Zanatta, quien, con 62 años, rompió el récord de velocidad final en el autódromo 'Ciudad de Rafaela", logrando una marca de 309,544 Kmh.

En oportunidad de realizarse en la ciudad de Rafaela el brindis que propuso el senador provincial Alcides Calvo, para agasajar al periodismo local y de la región hubo un momento destinado al reconocimiento del deportista rafaelino que estableció, el pasado 17 de diciembre, un récord de velocidad en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Calvo, acompañado por la senadora suplente Jorgelina Bassano, convocó a los pilotos locales René Gagliesi y Nicolás González, destacando sus participaciones en el deporte motor nacional, como así también la de Jorge Juan Ternengo. Finalmente, llegó el momento de invitar a René Zanatta para entregarle una merecida distinción a través de la iniciativa presentada por el senador en la Legislatura Provincial. Tras recibir el presente, Zanatta agradeció, visiblemente emocionado por esa distinción, recordando que "hace varios años que tenía intenciones de llevar a cabo ese desafío, y en varias ocasiones lo hablamos con Ero Borgogno; él me decía siempre que yo estaba loco, pero que lógicamente me iba a apoyar en lo que hiciera; lamentablemente, hoy ya no está entre nosotros, pero en todos los momentos lo tuve presente".

Más adelante recordó que "a pesar de no haberme bajado nunca de las motos, estaba bastante nervioso antes de salir a pista; con mucha ansiedad, aunque ya había probado el día anterior y estaba seguro que iba a conseguir esa marca; pero una vez que estuve arriba de la Kawa me concentré y no pensé en otra cosa que no fuese hacer las cosas bien".

Después fue el turno del brindis, renovándose las expresiones de buenos deseos para el año que termina y para el que se iniciará en apenas un par de días. "Para mí y todo mi equipo de trabajo es un placer este contacto con toda la prensa de la ciudad y de la región. Creo que lo fundamental es encontrarnos en estas fechas especiales, que tal vez tiene un condimento especial por el momento que vive la Argentina, la Provincia y cada uno de los pueblos y ciudades que forman parte de este territorio. Pueden pasar momentos difíciles, pero lo esencial es seguir manteniendo este tipo de espacios de encuentro y de diálogo", subrayó el senador Calvo.