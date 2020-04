Rézola:"El simulador me sirve para no perder ritmo"

Rubén Rézola utiliza un simulador para no perder ritmo.

El santafesino Rubén Rézola cumple como todos con la cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades. Pero al tratarse de un deportistas de elite, no pierde tiempo y continúa entrenando. La parte física en un gimnasio en su casa, y en el garaje de su domicilio lo hace con un ergómetro propio.

El palista del Club Náutico El Quillá mantiene sus tareas como atleta y por eso apela al simulador que usan los remeros y palistas cuando no están en el agua. Al trabajo le sumó la solidaridad, ya que en el medio de la pandemia por el coronavirus decidió donar la beca que recibió del Enard para ayudar a alguien que lo requiera.

"La estoy pasando encerrando, cumpliendo con el protocolo como todos. Estoy en mi departamento y tratando de realizar la menor cantidad de salidas posibles. Esto es cosa seria y hay que cumplir con lo que nos piden las autoridades, porque es la única forma de evitar el contagio" le dijo Rézola a UNO Santa Fe.

En cuanto al tema de la donación, el palista olímpico en Londres 2012, señaló que "fue una intención personal y que no sabía que se iba a difundir mi mensaje. La idea era comunicarle a la sociedad y generar empatía entre nosotros mismos, para que quienes puedas colabren con lo que pueden. Tomé la decisión simplemente porque siempre me gustó ayudar".

"Nunca me faltó nada por el esfuerzo que ha hecho mi familia, pero soy de un barrio humilde, pero si se lo que es trabajar, el trabajo duro, y siempre he tenido grandes valores inculcados. En este caso por una cuestión personal decidí donarlo a los que más lo necesitan. El apoyo que estoy dando no es algo muy grande, pero a alguna institución le puede servir" destacó quien fue medalla de plata en los Panamericanos de Toronto.

1242020 f002 ruben rezola palista santafesino.jpg El palista santafesino afronta la cuarentena con trabajo diario. UNO Santa Fe

Sin perder tiempo

Canceladas las competencias, incluso el panamericano de canotaje de mayo próximo en Brasil, Rézola no paró nunca su entrenamiento. "La parte en tierra que hacemos en el gimnasio la hago en mi casa, así que cuando surgió la cuarentena tuve que trasladar todas las pesas y los elementos del gimnasio al departamento para trabajar ahí. Y después tengo un simulador que vendría a sustituir la parte de agua, cuyo gesto técnico es el mismo, pero en cuanto a percepción y otros puntos como la estabilidad y el deslizamiento del kayak en el agua no la tiene. Pero puedo por lo menos trabajar lo más parecido posible".

"El simulador se han mejorado mucho los diseños, y tiene la parte de abajo de un kayak, pero los modelos anteriores como el mío, nada más que tiene una adaptación, y tiene los accesorios de adentro. El que yo tengo es del año 2016, y fue posible tenerlo a partir del gesto de un empresario santafesino, el dueño de Sotic. Igualmente, nunca pensé que lo iba a tener que utilizar por una situación como esta" contó el palista santafesino.

1242020 f003 ruben rezola palista santafesino.jpg Rézola es el reconocido palista de El Quillá UNO Santa Fe

Sin Juegos Olímpicos

En relación a la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021, Rézola manifestó que "la verdad es que lo veo como una oportunidad, ya que es una situación complicada para todos. Es una epidemia que están soportando todos, más allá de la preparación que venía teniendo, lo acepté bien, por lo tanto hay que tomarlo con tranquilidad, y pensar en seguir entrenando. Seguramente se van a modificar los calendarios de competencias, y hay que estar preparado para eso".

"En principio, antes de que pase todo esto, había más incertidumbre que ahora. Pienso, como la mayoría de los atletas, que en buena hora que se suspendieron los Juegos Olímpicos de este año. Además que también había involucrados sistemas de clasificación que a algunos atletas los beneficiaba y a otros no, entonces eso era medio injusto. En cuanto a lo deportivo y la situación que estamos pasando, lo mejor es que se pasaron para el año próximo" expresó el deportista olímpico que participó en Río 2016. .

Por último, Rubén explicó que "inevitablemente el cuerpo y la cabeza bajan unos cuantos cambios. A todos los atletas nos gusta entrenar, y ante esta situación lo único que hay que hacer es tratar de mantenerse en la mejor forma y aceptar lo que tocó. Esto no está al alcance de la mano de ninguno, una vez que pasaron los juegos para el año que viene, pasó la clasificación, y lo único que queda es enfocarse en seguir entrenando".