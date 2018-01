Ribery: "Me robaron el Balón de Oro en 2013 para dárselo a Cristiano"

Franck Ribery se refirió a lo que pasó en el 2013, cuando siendo uno de los tres finalistas al Balón de Oro junto a Messi y Cristiano Ronaldo, tuvo que ver como el portugués levantó el trofeo después de que la revista France Football reabriera las votaciones cuando el de Madeira clasificó a Portugal para el Mundial de Brasil en el repechaje, con un hat-trick ante Suecia.





"Me robaron el Balón de Oro. Es incomprensible. Gané todos los trofeos posibles, no podía haber hecho más. Fue una injusticia. No tenía a mi país detrás mio. Lo vi con mis propios ojos como los franceses decían que tenía que ganar Cristiano Ronaldo. ¿Querían los portugueses que ganara Messi o yo? Claro que no", zanjó el extremo del Bayern Munich para Canal Football Club.