Riestra goleó a Sarmiento y lo complicó aún más con el descenso

Riestra derrotó por 3-0 a Sarmiento en el estadio Guillermo Laza por en el cierre de la 6ª fecha del Clausura. VIDEO

25 de agosto 2025 · 17:46hs
Riestra goleó a Sarmiento y lo complicó aún más con el descenso

Riestra derrotó este lunes por 3-0 a Sarmiento en el Guillermo Laza por la sexta fecha del Torneo Clausura y lo complicó aún con la permanencia. El equipo de Gustavo Benítez mostró efectividad en los momentos clave y se llevó tres puntos valiosos que lo impulsan en la tabla, mientras que el Verde padeció su falta de definición.

El arranque del partido fue intenso y parejo, aunque Riestra supo sacar provecho de la pelota parada. A los 18 minutos, Cristian Paz abrió el marcador con un remate desde muy cerca tras un córner ejecutado por Pedro Ramírez.

El tanto descolocó a Sarmiento, que respondió con remates de Jonatan Gómez y Joaquín Ardaiz, pero sin puntería. El local, por su parte, cerró la primera mitad con solidez defensiva y con la ventaja mínima.

En el complemento, Riestra salió decidido a liquidar el encuentro. A los 23 minutos, Jonathan Herrera amplió la diferencia con un remate de zurda tras la asistencia de Alexander Díaz.

El gol fue un golpe duro para el equipo de Junín, que intentó reaccionar con los ingresos de Lucas Pratto y Yair Arismendi, pero se topó con la firmeza del conjunto del Bajo Flores, que supo manejar los tiempos del partido.

La goleada se concretó a los 43 minutos, cuando Nicolás Benegas definió cruzado tras una asistencia de Jonatan Goitía para poner el 3-0 definitivo.

Con el resultado ya asegurado, Riestra se dedicó a controlar el trámite, mientras que Sarmiento mostró impotencia en sus intentos ofensivos, repitiendo centros y remates lejanos sin claridad.

Riestra fue práctico, efectivo y golpeó en los momentos justos, en la que consiguió posicionarse en el tercer puesto de la Zona B con un punto menos que San Lorenzo y River, mientras que Sarmiento se fue preocupado, con la certeza de que deberá mejorar su funcionamiento y capacidad de reacción si no quiere seguir perdiendo terreno en el campeonato en el que quedó en la undécima posición con seis unidades.

Embed - EL MALEVO VOLVIÓ AL TRIUNFO CON UNA GOLEADA ANTE EL VERDE EN CASA | Riestra 3-0 Sarmiento | RESUMEN

Formaciones de Riestra y Sarmiento

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz, Antony Alonso, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz, Carlos Villalba, Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González, Joaquín Ardaiz, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 18m Cristian Paz (DR).

Goles en el segundo tiempo: 23m Jonathan Herrera (DR), 43m Nicolas Benegas (DR).

Cambios en el primer tiempo: 42m Juan Cruz Randazzo por Rodrigo Gallo (DR).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Santiago Rodríguez por Gabriel Diaz (S), 24m Jonathan Goitia por Pablo Monje (DR), 25m Nicolás Benegas por Jonathan Herrera (DR), Lucas Pratto por Iván Morales (S), Yair Arismendi por Julián Contrera (S), 32m Carlos Gugenheim por Alexander Diaz (DR), Santiago Vera por Antony Alonso (DR), 39m Elian Giménez por Jonatan Gómez (S).

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Pablo Echavarrría.

Riestra Sarmiento Clausura
