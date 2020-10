Rinaudo reveló que "los pibes de Rosario Central vuelan"

Y sobre el planteo de jugar con un volante central y tres más ofensivos, el mediocampista de 33 años confió en conferencia de prensa desde el country de Arroyo Seco que "si los volantes ofensivos juegan bien, el sistema me parece bien, y si juegan mal, me parece mal. Esto es fútbol y, más en un país tan exitista como el nuestro, mandan los resultados".

Con respecto a sus chances de jugar el lunes contra Godoy Cruz por la Copa de la Liga Profesional, luego de haberse sometido a una cirugía por una tendinopatía de rodilla, Fabián Rinaudo aclaró: "Estoy bien porque pude hacer varios entrenamientos de alta intensidad; no estoy al 100 por ciento pero sí al 90. Pude hacer 60 minutos de fútbol, pero queda a criterio del técnico si me va a utilizar o no".

El volante recordó que "en los dos primeros meses de la pandemia estuvimos tratando con el médico de recuperar el tendón sin la cirugía, pero como no dio resultado decidimos la operación el 4 a junio y ese mismo día empecé a entrenarme y terminé con una lesión crónica de muchos años".

Rinaudo.jpg Fabián Rinaudo ponderó las condiciones de los pibes de Rosario Central que promueve Cristian González para la Copa Liga Profesional: Foto. prensa Rosario Central.

"Primero hice kinesiología, después gimnasio como podía porque no se podía utilizar el club por la pandemia, siempre dentro del marco legal, y dentro del desastre que nos toca. En lo personal estoy contento porque pude superar esta lesión y estoy en camino al nivel físico de mis compañeros", completó.

Fabián Rinaudo sostuvo que "el Kily (Cristian González) es una persona intensa que quiere que el equipo juegue como él, que sea agresivo, con presión alta. Es la idea que tratamos de practicar, a pesar de que no podés presionar los 90 minutos porque tenés que reposicionarte y recuperarte del ahogo. Lo importante del amistoso con Sarmiento, más allá de que el equipo perdió (1-0), fue que tuvo gran tenencia de pelota y mucha dinámica. Central llegó 25 veces y Sarmiento muy pocas, esto es fútbol y no siempre gana el que juega mejor".

Por último, sobre la idea de River de jugar en el River Camp en lugar de hacerlo en el Monumental por la segunda fecha de la Liga Profesional, comentó que "me da lo mismo jugar en el Monumental, en Independiente o en el predio".

"La última vez nos fue muy bien. Todavía no hablamos de River, aunque el Kily (Cristian González) seguramente tendrá en la cabeza su plan de juego. La verdad empieza el lunes, contra Godoy Cruz, en el Gigante de Arroyito", completó.