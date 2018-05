Riquelme: "Tenía la seguridad que me retiraría en Boca"

"Yo le jugué una apuesta a mi hermano de que hasta los 40 años iba a ser futbolista y falta poco para que tenga que pagarle" , reveló.

Además, repasó: "Si hubiese sido un jugador que solamente jugaba para ser egoísta y cumplir cosas individuales me hubiese quedado en Boca, jugado los 30 partidos que me faltaban para alcanzar a Mouzo y hoy decir que soy el jugador con más partidos con la camiseta del club, pero hice lo que había que hacer. Agradezco al hincha por el cariño y el día que me despida lo voy a tomar de esa manera" .

Profundizando sobre su despedida, contó: "El partido se tendría que haber hecho hace un montón de tiempo, está casi todo preparado pero por una u otra cosa se va atrasando. O nos toca una eliminación, o perder un partido importante, y no quiero aprovecharme de ese momento, quiero que sea un momento bueno del club. Por eso se fue cambiando la fecha. Casi sin duda que se va a hacer a mitad del año que viene, cuando esté todo decidido sobre quiénes se van a postular y quiénes no" . Y agregó: "También se atrasó un poco para que mi hijo pueda ser un poquito más grande, tiene una edad que ya puede disfrutar mucho ".



Juan Román Riquelme reflexionó sobre su adiós al fútbol en una charla exclusiva con No Todo Pasa. "Tenía la seguridad de que me iba a retirar con la camiseta de Boca . Después también tengo que ser muy agradecido con Argentinos Juniors porque me hizo pasar unos meses muy lindos, porque me dio la posibilidad de ayudarlo al club a volver a Primera y ellos de chiquito me ayudaron a ser futbolista. Yo siento que hemos quedado a mano con el club, le pude devolver algo y hoy tengo la suerte de que la gente de Argentinos me da mucho cariño" , agradeció.