River busca alejar las dudas frente a Argentinos

Pese a que en el horizonte asoma el choque copero ante Racing, River irá con lo mejor que tiene a disposición para recibir a Argentinos Juniors, en Núñez, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Monumental, con el arbitraje de Fernando Rapallini y la televisación de TNT Sports.





El elenco millonario que viene de dos empates sin goles, el último ante Belgrano como local, vivió días complicados debido a varias lesiones en el plantel y al caso de Bruno Zuculini, quien venía participando en la Libertadores pese a arrastrar una sanción nunca cumplida.





En cuanto al volante central, la Conmebol informó que deberá cumplir esa pena en la Copa, de dos partidos, pero aclaró que no habrá sanciones contra River porque ningún rival reclamó dentro de las 24 horas posteriores a los partidos, como marca el reglamento.





Superado este inconveniente, el técnico Marcelo Gallardo se pudo enfocar nuevamente en el encuentro ante el Bicho, antesala de la revancha de octavos ante Racing por el torneo continental, que se disputará el próximo miércoles en Núñez.





Descartados Ignacio Scocco, Camilo Mayada y Rodrigo Mora por lesiones musculares, el Muñeco dispondrá mañana una formación similar a la que igualó 0 a 0 ante Belgrano el fin de semana pasado.





Por su parte Argentinos no tendría cambios, el elenco de La Paternal todavía no pudo ganar ni convertir goles en el torneo -perdió 0-1 en el debut con Gimnasia y empató sin goles con Godoy Cruz-, pero en la última jornada ante el Tomba no tuvo suerte y mereció algo más.





De cara a su visita al Monumental, el técnico Alfredo Berti repetiría la formación que igualó ante los cuyanos en la segunda fecha de la Superliga.