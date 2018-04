River busca extender su buena racha en Ecuador

El encuentro se disputará en el estadio George Capwell, de Guayaquil, desde las 21.30, con el paraguayo Enrique Cáceres como árbitro, quien estará asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla, y televisación de Fox Sports.





El encuentro en la ciudad de Guayaquil puede considerarse decisivo para las aspiraciones de los de Núñez, ya que una victoria los dejará bien parado en el grupo de cara a los próximos encuentros, y el empate, en caso de que Flamengo derrote al Santa Fe, también será un buen resultado porque el próximo compromiso será en el Monumental ante el equipo ecuatoriano.





River, luego de un reinicio tormentoso de la Superliga, viene de una racha con victorias sobre Patronato de Paraná (0-1), Belgrano de Córdoba (2-1), Defensa y Justicia (1-3), Racing Club (0-2) y Rosario Central (2-0), lo cual intentará llevar al plano internacional. Marcelo Gallardo, director técnico millonario, se tomará su tiempo para analizar todas las posibilidades que tiene a mano para confirmar el equipo inicial que saldrá a la cancha teniendo en cuenta que el domingo pasado, en la victoria ante Central por la 23ª fecha de Superliga Argentina, guardó a algunos jugadores.





El Muñeco les dio descanso ante los Canallas a la dupla de centrales, Jonatan Maidana y Javier Pinola, al mediocampista y capitán, Leonardo Ponzio, y al delantero uruguayo Rodrigo Mora. Las dudas de Gallardo están entre Gonzalo Montiel (llegó tarde al entrenamiento del lunes) o el charrúa Camilo Mayada en defensa y Bruno Zuculini o Enzo Pérez en el mediocampo.





Emelec, el campeón del fútbol ecuatoriano, encarará un encuentro crucial para sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final, ya que solo una victoria le permitirá seguir en carrera, más teniendo en cuenta que en los próximos partidos deberá visitar a la "Randa roja" y al Flamengo. En la última fecha del torneo ecuatoriano, los Azules vencieron por 2-1 a Independiente del Valles y se reencontraron con la victoria tras cinco derrotas y un empate.





Sin embargo, la victoria no pudo tapar la amargura por la lesión del delantero Brayan Angulo, quien no pudo terminar el partido por una molestia en la rodilla derecha, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego a los 26 minutos del primer tiempo y dejarle su lugar a Marlon de Jesús. Angulo, autor de los dos goles que lleva anotados el equipo ecuatoriano en la Libertadores, trabajó diferenciado durante la semana para llegar en buenas condiciones físicas al encuentro y, en caso de no hacerlo, su lugar será ocupado por De Jesús, autor del gol del triunfo ante Independiente del Valle.





El entrenador de los Eléctricos, el uruguayo Alfredo Arias, alinearía como titular al delantero argentino Marcos Mondaini, ex Boca Juniors, en tanto que Fernando Luna, ex Arsenal de Sarandí y Atlético de Rafaela, ocupará un lugar en el banco de los suplentes.





Probables formaciones

Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Jorge Guagua, Marlon Mejía y Oscar Bagüí; Pedro Quiñónez, Dixon Arroyo y Robert Burbano; Ayrton Preciado; Bryan Angulo o Marlon De Jesús y Marcos Mondaini. DT: Alfredo Arias.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini o Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.





Arbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Estadio: George Capwell.

Hora de inicio: 21.30, por Fox Sports.



