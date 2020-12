River haría un intento para quedarse con un jugador de Boca

El volante Guillermo Pol Fernández, de 29 años, volvió a principios del 2020 a Boca, luego de su paso por Cruz Azul de México. Pero, tras mostrar un alto rendimiento, la pandemia hizo lo suyo y su performance ya no fue la misma. A pesar de contar con contrato hasta el 31 de diciembre, Boca decidió no tenerlo en cuenta para la campaña 2021 y decidió no darle continuidad en el equipo. Tras esa situación, el que apareció en escena fue River.