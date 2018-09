Rojas: "No hay margen de error"

Después de la práctica que el plantel de San Lorenzo realizó este miércoles en la Ciudad Deportiva, Gabriel Rojas habló en conferencia en la sala de prensa Osvaldo Soriano respecto a lo que espera en el cruce frente a Colón por Copa Argentina.





El defensor se refirió al encuentro que el Ciclón disputará este viernes ante el Sabalero, en la cancha de Newell's, correspondiente a los 16vos de final de la Copa Argentina, certamen en el que el equipo conducido por Claudio Biaggio viene de eliminar a Racing de Córdoba.





"Colón es un equipo duro. Es un partido en el que no hay margen de error, porque no hay revancha", explicó el defensor, quien agregó: "Tengo muchas ganas de jugar, ya estoy al ciento por ciento, pero el técnico todavía no dio el equipo. Es un partido decisivo y estamos muy bien".





Y en relación al nivel mostrado por Elías Pereyra, quien jugó como lateral izquierdo en los últimos partidos, Rojas aseguró: "Lo vi muy bien, lo felicité, es muy bueno tener una competencia sana para pelear el puesto".