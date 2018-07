Roly Zárate: "A mí Mauro me clavó un puñal, ¿cómo lo voy a representar?"

En diálogo con Fox, el Roly aseguró: "Siento que me traiciona mi hermano, no el jugador. Hace más de 10 días que no hablamos. Esto no nos genera ningún beneficio, ni siquiera económico, nosotros estamos al margen de todo esto". Y ante la consulta sobre si continúa representando a su hermano, disparó: "A mí me clavó un puñal, ¿cómo lo voy a representar?".





Después, lamentó todo lo que el jugador dejó de lado por sumarse al Xeneize: "Mauro es ídolo, es la cara de Vélez, no sé cuántos chicos se tatuaron la cara de Mauro, el nombre. A mí no me entra en la cabeza".





Luego tomó la palabra el Chino, quien contó: "Esta pregunta me la hizo Mauro en su momento y yo le dije que no. Porque quizás tendría que arrancar de cero en un lugar y no tendría por qué hacerlo en Vélez, porque ya lo conocen. Se había estabilizado, la rompió en este torneo... Dice que es una decisión profesional y deportiva".





Y por último, relató algunas consecuencias repudiables de lo sucedido: "Me molesta que mi hijo hoy recibió mensajes de la gente de que no lo quieren ver más en Vélez, eso es lo que duele. La gente cree que nosotros avalamos esta decisión. pero Mauro la tomó por su cuenta y es respetable. Eso me momlesta, vamos todos los días, voy a entrenar, no quiero que la gente piense que jugamos por atrás".