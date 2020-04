Rondina: "El torneo de 30 equipos le dará más chances a los DT"

Sergio Rondina, director técnico de Arsenal de Sarandí, le brindó una extensa nota a Doble Amarilla a través de Instagram Live. El 'Huevo' no dejó tema sin tocar: la posibilidad de un Torneo de 30 equipos, la crisis generada por el Coronavirus, el método de trabajo, las formas de conducción, las claves del equipo de Sarandí, la realidad de la Primera y del Ascenso, la importancia del buen liderazgo en el fútbol y la decisión de River de no presentarse ante Atlético Tucumán.

En medio de bocetos y borradores sobre el futuro del fútbol argentino, Rondina fue contundente con el Torneo de 30 equipos, marcando que "le da más posibilidades de trabajo a los técnicos". "Es la realidad. En su momento, dirigí Primera cuando había 30 equipos. Quizá hay más mano de obra y le abre la puerta a más técnicos del Ascenso. Para los que venimos del Ascenso, dirigir en Primera es un sueño. Que haya 30 equipos te da una posibilidad", marcó.

Y agregó: "Después hay que diagramarlo para que sea atractivo, que no haya mucha diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay que ver el formato para que sea atractivo para la gente y para todo el mundo. No voy a renegar de algo que en su momento me dio la posibilidad de estar en Primera".

Si bien la Primera sufre mucho por la crisis del Coronavirus, es posible que no haya grandes dificultades para pagar los sueldos de los jugadores si continúa entrando la plata de la TV. Lo mismo aplica a Arsenal: "Si la televisión no paga, al club se le va a complicar. Mientras ellos paguen, Arsenal no va a tener problema con los sueldos", señaló.

¿Y el Ascenso? "Hay realidades muy distintas, espero que de la Primera Nacional para abajo, la AFA pueda seguir pagando aportes. El club que tiene un gasto mucho mayor a lo que le ingresa de AFA va a estar bien. El que está lejos de eso, se va a complicar. Después están los vivos que manejan presupuestos chicos, entra la guita y después no lo quieren incluir al jugador, estiran las deudas... en el Ascenso hay que hacer malabares, estás teniendo trabajo, en algún momento esa plata la vas a cobrar", marcó.

Mientras tanto, los entrenadores, preparadores físicos y cuerpos técnicos y médicos tratan de facilitar el trabajo de los futbolistas: mantienen contacto con ellos a través de las redes sociales, les envían material y crean rutinas a medida: "Más allá de lo que es redes sociales, que las usan en su tiempo libre para un montón de cosas, creo que el jugador hoy es más profesional hoy que antes. Tienen un nutricionista, saben cómo alimentarse y están atrás de ellos para que sean prolijos con el tema físico. Con la tecnología les enviamos cosas, buscamos mandarles cosas antes de los partidos y en la semana para que las vean", expresó Rondina.

"Siempre me manejé de la misma manera, sin importar la categoría donde estaba. Ahora me hice más conocido, pero mi forma de manejarme fue siempre igual. El plantel que tenemos luchó por este momento, trabajó mucho. Saben que la exigencia es mayor, yo no tengo dudas de que los chicos se alimentan mejor que el año pasado, siguen las recomendaciones del cuerpo médico, son buenos jugadores", indicó.

¿Pero qué pasa cuando los resultados no son favorables? Todo se tuerce. "Pasa por la sociedad, por la gente, como exitistas que somos. A mí me la pasó porque la viví, yo fui dirigente de Midland cuatro años. Es complicado: si ganás, el que se lleva los laureles es el técnico y los jugadores. Si perdés, putean a los dirigentes y es porque armaste un equipo de mierda. ¿A quién hay que echar por perder? Al DT. Es así", marcó.

Acto seguido, hizo la comparación con Marcelo Gallardo, el DT más exitoso que dirige en el fútbol argentino en este momento: "Decí que la gané a Temperley cuando subimos, ¿qué pasaba sino? En Atlanta, las cinco primeras fechas no había ganado y terminamos la primera rueda del torneo punteros. A todos les pasa, no es solo por River. Qué suerte que tuvo Gallardo y los técnicos que arrancan bien y tienen más espalda, así no piensen si entra la pelota o no. Pasa en todos lados, dependés del resultado. El fútbol es un deporte donde se compite y hay un montón de intereses en el medio, no va a cambiar", sentenció.

Cerca del cierre, volviendo sobre el 'Millonario', criticó la actitud de no haberse presentado al partido de Copa Superliga con Atlético Tucumán: "No es que cada uno puede hacer lo que quiere. No puedo decir qué pasó y qué conversaciones tuvo River, hablo como DT de Arsenal Esa semana entrenábamos solos, tomamos la precaución que teníamos que tomar y después seguíamos lo que decía el Ministerio de Salud. No puedo hablar por River, es un club distinto a todos los demás. Ir a River es ir a una ciudad, vas a las 8 de la noche y no sabés cuántas personas adentro. Son contextos diferentes. No estoy de acuerdo con la medida que tomaron, salió a hablar el Ministerio de Salud, el médico de la Selección, gente de la Nación, especialistas... salieron a decir que se podía jugar y había que jugar. Ellos sabrán los motivos, pero nunca los dijeron más allá del comunicado, se llamaron a silencio", concluyó.

El gremio de técnicos: "Mi experiencia con el gremio fue buena y mala: buena por un tema de salud, me tuve que operar y me cubrieron todo. La mala es que yo me había ido de un club, no cobraba la deuda, fui al gremio y me dieron una tarjeta para hacer juicio. No te pagan y a la semana hay un técnico dirigiendo y en la platea hay dos técnicos sin cobrar. Hay que dar una vuelta de tuerca ahí. Sería bueno que quede expuesto por qué no está en la cancha, que dirija en la platea, no está en la cancha porque no le pagaron al anterior".

El jugador y la persona: "Llevarte a lavar la pechera a tu casa no te forma como jugador. Si yo agarro la botella de agua, tomo un sorbo y la tiro, soy un hijo de puta, antes tomaba el bidón. Algo anda mal ahí. Hay clubes que le dan zapatillas a pibes para concentrar... ¿cuántos chicos llegan a Primera? A muchos, a los 13 años le daban todo. El fútbol no es así, el mundo no se acaba si no te hacen contrato en Primera. Hay que jugar en cancha de Lamadrid, por ejemplo".

Los líderes: "No digo que haya malos líderes, pero no siempre tienen la influencia que tienen que tener en un vestuario. Después hay gente mala leche, como en todos los ámbitos. No a todos les gusta socializar, por ejemplo. Hay líderes positivos y líderes nocivos"