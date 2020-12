Ronzoni hizo un balance especial en el básquet de Colón (SJ)

Más adelante puntualizó que “arrancamos en grupos reducidos, en forma de circuito por cada bloque teníamos 40 minutos, en ese momento nuestra cabeza imaginaba o queríamos pensar que en setiembre se podía jugar algo, esa vuelta a pesar de que la manera no era la normal nos traía mucho placer, en lo personal a mí me hizo crecer muchísimo, uno ve ejercicios de uno contra uno, mecánica, fundamentos, está todo muy lindo, lo encontré positivo, el ojo lo tuve que poner más clínico, a ver algunas cosas que en competencia no lo ves porque estás con la cabeza en otras situaciones”.