El seleccionado argentino de rugby M20, con el santafesino Manuel Bernstein como titular, cayó por 30 a 25 ante Gales, en la jornada inaugural del Mundial juvenil que se disputa en Rosario y Santa Fe.

El encuentro se jugó en la cancha sintética del estadio instalado en el Hipódromo de Rosario e integró la programación del grupo A. La intención era arrancar positivamente la competencia, en condición de local, pero no se pudo.

Los británicos fueron más clínicos, y lograron llevarse un triunfo que tuvo final abierto hasta el mismo cierre. La escuadra conducida por José Pellicena tendrá que buscar sacar resultados positivos ante Francia y Fiji, y aguardar lo que sucede en las otras zonas, para poder pensar en la clasificación a las semifinales.

El conjunto nacional arrancó bien, dominó en el contacto, y fue muy efectivo en defensa. Los puntos negativos pasaron por la cantidad de penales que los dueños de casa cometían, y eso le jugó en contra. Los penales de Evans, y un ensayo de Morgan, le permitió a los europeos irse al descanso ganando por 11 a 10.



Los Pumitas jugarán el próximo sábado 8 en el CRAI.





En el segundo tiempo, con viento a favor, los argentinos jugaron bien en el scrum, y llegó el try de Isgro. Argentina se encaminaba a quedarse con la victoria, pero continuaron las infracciones y la inconducta, fueron letales para que Evans en tres ocasiones ponga a Gales arriba en el marcador. La garra Pumita no se hizo esperar, un penal de De la Vega se puso a tiro, pero pese a contar con la pelota en su poder, una falla en el manejo los dejó a Los Pumitas con las manos vacías.

Es importante destacar que en el equipo nacional jugó como segunda línea el foward formado en el CRAI, Manuel Bernstein, quien fue reemplazado pasados los diez minutos del complemento por Ramiro Tallone Nadaff.



Los argentinos cometieron muchos penales ante Gales.

El próximo sábado 8 de junio, en el marco de la segunda fecha de la competencia, Los Pumitas jugarán frente a Fiji, a las 13, en las instalaciones del CRAI. A las 10.30, lo harán Australia con Irlanda, y a las 15.30, Inglaterra con Italia.

Síntesis:

Argentina 25- Gales 30

Argentina: Francisco Minervino, Pablo Dimcheff y Francisco Coria; Manuel Bernstein y Lucas Bur; Juan Cruz Pérez Rachel, Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzálo García y Gerónimo Prisciantelli; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Juan Pablo Castro (c), Rodrigo Isgro e Ignacio Mendy. Entrenador: José Pellicena. Ingresaron: Carullo, Goméz Vara, Tallone Naddaf, Gallo, Pellandini, García, De la Vega Mendia, Mendy, Acosta Pimentel.

Gales: Kemsley Mathias, Dewi Lake (c) y Ben Warren; Morgan Jones y Jac Price; Lennon Greggains, Tommy Reffell y Jac Morgan; Harri Morgan y Cai Evans; Ryan Conbeer, Tiaan Thomas-Wheeler, Aneurin Owen, Rio Dyer e Iaan Davies. Entrenador: Gareth Williams.Ingresaron: Llewellyn, English, Williams, Devine, Davies, Smith.

Primer tiempo: 3' penal Evans; 10' try Minervino convertido por Prisciantelli, 15' penal Prisciantelli, 27' try Morgan convertido por Evans, 35' penal Evans.

Parcial: Argentina 10- Gales 11

Segundo tiempo: 3' try Isgro Alastra convertido por Prisciantelli, 7' y 10' penales Evans, 15' penal Evans, 20' try Mendy convertido por De la Vega Mendia, 23' try Conbeer convertido por Evans, 34' penal Evans, 36' penal De la Vega Mendia.