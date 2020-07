Rosas: "Los sevens de El Quillá son imborrables"

Es uno de los personajes imprescindibles en la historia del rugby santafesino. Se transformó en toda una personalidad del deporte de la pelota ovalada local. Pasó por varios clubes, siempre con su estilo muy particular, y rodeado de amigos. Se inició en el Jockey Club, pasó luego a El Quillá, y terminó su carrera rugbística en el CRAI. Jugó en el seleccionado de la USR, y también fue entrenador y colaborador en los comienzos del San Carlos Rugby Club. Dueño de una personalidad particular, el Gordo Rosas es todo un personaje en el ámbito del rugby santafesino, aunque muchos de la región también. Muchos lo asocian con el CRAI, pero tuvo un paso importante por otras instituciones, incluso jugó para el equipo de veteranos de Sirirí. En todas las instituciones por donde pasó dejó su huella. Es una persona muy querida, sobre todo en los terceros tiempos, donde suele ser un gran animador.

"Esta cuarentena dentro de todo lo que estuve encerrado en mi casa pude trabajar con la computadora y con el teléfono. Me dedico a la parte inmobiliaria, entonces publicaba y se puede resolver todo por internet. Me tengo que cuidar porque soy una persona de riesgo, tengo cinco stent, tres by pass, y también la edad", le dijo Eduardo Rosas, referente de El Quillá, a UNO Santa Fe.

Rosas, exjugador de El Quillá, entre otros equipos, de varias instituciones de nuestra capital, conocido como el Gordo Rosas, expresó que "en el rugby empecé en el Jockey Club. Hacía esgrima hasta los quince, en San Martín y Juan de Garay. Un amigo me invitó a jugar al rugby, arranqué en cuarta división porque no había quinta. En esos momentos los entrenadores fueron Jorge y Luis Niel, y llegué a primera con Botella García Sarubbi. Fueron dos años hasta que se disolvió el rugby en el Jockey. Fuimos a una gira a Brasil se armó un problema interno, y ahí pasé al Liceo Militar".

image.png Como practicaba esgrima en Jockey, unos amigos lo llevaron a Rosas a jugar al rugby.

En la continuidad de su relato, Rosas comentó que "a lo que es el CEC me fui con Chiquito Campanella, y ahí estaban Mangacha Gervasoni y Tafaell, gente más grande. Jugué el último año de Liceo con la gente grande, y después me tocó un grupo más jóven que estaba Juan Daniel Leña, Guillermo Quevedo, la Gata Beltramini, y Batata Merlo, el que jugó al fútbol en Unión, jugó al rugby de wing. Fue un buen equipo, era un grupo mixto, y empezaron a venir de San Juan y Mendoza que venían a estudiar".

"Mis amigos me convencieron de irme a jugar a El Quillá. Fue uno de los casos raros porque empecé directamente en primera. Entrené una semana, y jugué en primera el clásico Quillá con Cha Roga. El entrenador era el Laucha Doldán. Jugué con los viejos de Quillá, los hermanos Rapela, Manolo Pagani, Pickle Rodríguez, la Polaca Kreczman, Jorge Rapela que fue uno de los mejores jugadores que yo ví, el Turco Hass, Diburzi, y tantos otros. Quillá venía en decadencia, no tenía buenas inferiores, lo sacaron a Juan Hackman, que llevaba los alumnos del Nacional y armaba las inferiores, su ida se sintió mucho" explicó Rosas.

image.png Rosas jugó casi diez años con la camiseta del Club Náutico El Quillá.

En el seleccionado santafesino

"En el seleccionado jugué por primera vez, con dieciseis años, en un equipo que armó la Foca Roberto Moreno. Jugamos contra Curupaytí, en cancha de Universitario en el campo Universitario. Ahí el profesor Moreno me hizo jugar de full back, puesto en el que nunca había jugado antes, y me enseñó cosas que nadie me explicó", comentó Rosas, una personalidad del rugby de nuestra capital.

Posteriormente, comentó que "en el seleccionado de primera con Victor Camardón que entrenaba Estudiantes de Paraná, en esa época jugabamos juntos hasta que después nos separamos. Fuimos a un torneo Argentino en San Juan, y a la vuelta jugamos con Los Pumas en el 78 que se iba de gira a Inglaterra. En ese seleccionado estaban Campanella, el Pato Rueda, Livio Sussman, Ruiz Díaz, Gallego de La Salle y Macoco Del Sastre. De Paraná estaba Pedro Budini, Caino, Uranga, y Fabián Dorigón que jugó de medio scrum".

El paso a la autopista

"En el 83 me fui al CRAI, estuve muchos años en El Quillá. Me enojé con una persona y no hubo forma de reconciliar, porque en una pretemporada me suspendieron, no aguanté la sanción y me fui al CRAI. Primero jugué un mes en La Salle, dos partidos, y contra Curupaytí. Me fui a fichar para jugar contra La Salle, y en la primera fecha nos tocaba con Quillá. Lo veo a Budini y me preguntó que hacía. Me ofendí y me lo encuentro a Francisco Miño, y me llevó al CRAI. La primera vez que entramos al vestuario, me veían a mí, y los jugadores se iban. No podían creer que yo esté ahí, porque era un clásico rival Quillá con CRAI". destacó el ex entrenador del plantel superior de San Carlos Rugby.

image.png El Gordo Rosas junto Humberto Derá fueron a colaborar en los inicios a San Carlos RC.

Sobre su paso por el Gitano remarcó que "cuando llego a CRAI, de entrenador estaba Julio Tejerina, y jugadores estaban un grupo buenisimo. Recuerdo al Gordo De la Torre, Maglianesi, el Turco Elías, Freddy Gozzarelli, el Gallego Riestra, los hermanos Nallim, y venían empujando los chicos más jóvenes. El primer año en CRAI fue duro, ya que me hicieron pagar el derecho de piso. Un año haciendo la colimba como loco. En el 84 CRAI hizo dos primeras, A y B, me tocó en la A, y un tiempo con Julio Tejerina. Después vino el Cata Acuña, Victor Brusa, Tono Taboada, Francisco Miño, y creo que en el último año estaba Kiko Salva. Jugué hasta los 40, el último partido contra Duendes por el Regional".

Un recuerdo imborrable

"Los sevens de El Quillá creo que para todos los que los jugamos son imborrables. Fueron sin dudas, los mejores de mi vida. Aparte de jugar, desde que pasé por Quillá hasta que me retiré jugué todos los sevens. Venían de todo el país, el que organizamos con Germán Ibañez, era el corazón de Quillá junto al papá de Pickle Rodriguez fuera de la cancha" sobre los tradicionales e históricos campeonatos de juego reducido organizados por la entidad del parque Belgrano.

image.png Rosas integró el plantel superior del CRAI, y jugó con históricos Gitanos.

Agregó que "trajimos 54 equipos de primera, se jugaba por simple eliminación, aunque los últimos ya jugaban dos partidos. Trajimos los seis o siete mejores equipos de Buenos Aires. Ahí vinieron el San Isidro Club, Champagnat, de Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, era una fiesta impresionante".

El compromiso por el deporte de la ovalada

Entre tantos paso por clubes y cosas hechas en el rugby santafesino, Eduardo Rosas fue entrenador varios años de San Carlos Rugby Club, sobre lo cual recordó que "me vinieron a buscar al negocio que yo tenía en la peatonal Julio De Biassi y el Turco Leguizamón, y me dicen, mirá Gordo, necesitamos que vayas a entrenar. Yo estaba seco y loco, tenía un 128 que era un desastre. Pasaron varias semanas que fui, y mi señora que siempre me acompañó en el rugby, me dice o les decís que no o vas. Me fui el día de mi cumpleaños, el 3 de marzo, con un gran calor, llegué a San Carlos y no tenían cancha".

image.png De su paso por El Quillá recordó los tradicionales seven a side que se hacían.

Explicó que "cuando llego había catorce o quince chicos, uno con zapatillas el otro con botines, otro con camiseta de básquet, eran una banda, los yuyos altos, el travesaño de los palos era una soga. Pero me quedé, puse algunas condiciones, cosa que no podían conseguir, dije me saqué el problema de encima. Al sábado siguiente voy, estaban los veinticinco, con los yuyos cortados, y todo lo que les pedí. Y me quedé varias temporadas. El Turco Leguizamón fue clave en la compra del terreno que tiene el club. Recibimos una gran ayuda del intendente Placenzotti. Hoy es un hermoso club, y siempre guardo un gran recuerdo".

El presente de la ovalada

"El Regional del Litoral es uno de los mejores torneos del país. No tengo dudas de eso. En nivel, en estructura, y con muy buenos equipos. Ahora son todos más parejos, antes competir con Rosario estábamos veinte puntos abajo. Ahora CRAI o Santa Fe Rugby están muy parejos, y ganan y pierden con cualquiera" opinó el Gordo Rosas.

Posteriormente, señaló que "no quiero ofender a nadie, pero me parece que CRAI y Santa Fe Rugby marcan diferencia, por la cuestión económica. Hoy para jugar al rugby se requiere una estructura, no juega cualquiera. Nosotros nos divertíamos. Ahora se entrena como un profesional, y a eso le tenés que sumar preparadores físicos, psicólogos, varios entrenadores, kinesiólogos, médicos, y eso genera más presencia de gente".