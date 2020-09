Como viene reflejando UNO Santa Fe, hay sectores a los cuales el efecto cuarentena por el coronavirus está generando muchos inconvenientes en su desarrollo diario. Muchas de las instituciones deportivas de la capital provincial, tanto de Santa Fe como de Santo Tomé, se encuentran en una situación muy complicada. Uno de los casos es el Club Náutico El Quillá, prestigiosa entidad ubicada junto al lago del parque general Manuel Belgrano, en el extremo sur de nuestra capital, donde Carlos Roteta le contó de la realidad que se vive a UNO Santa Fe. La entidad ha visto una caída en la cantidad de socios, producto de que muchas actividades no se permiten desarrollar con normalidad. Las puertas del club están literalmente cerradas, salvo Rubén Rézola y Paula Contini, palistas olímpicos, las demás disciplinas no están permitidas, con lo que eso genera, es decir ingreso cero en lo económico.

"Lamentablemente tuvimos que retroceder, la posibilidad de abrir y empezar con los deportes individuales y con algunos colectivos. Lamentablemente tuvimos que ir hacia atrás y hoy nos encuentra con las puertas cerradas, y nos impide a nuestros socios de hacer deporte y estar en un club que brinda todas las comodidades" le dijo Cacho Roteta a UNO Santa Fe.

image.png Carlos Roteta, coordinador deportivo del Tiburón, afirmó que la actividad deportiva está suspendida y hubo una merma de socios." id="2439818-Libre-1959939195_embed" /> Carlos Roteta, coordinador deportivo del Tiburón, afirmó que la actividad deportiva está suspendida y hubo una merma de socios." id="2439818-Libre-1959939195_embed" /> Carlos Roteta, coordinador deportivo del Tiburón, afirmó que la actividad deportiva está suspendida y hubo una merma de socios.

Roteta, director general deportivo del Club Náutico El Quillá expresó que "la apertura anterior fue positivo, porque gracias a Dios el club volvió a tener vida, limitado lógicamente y con todos los protocolos dispuestos y aprobados por las autoridades. Porque acá en El Quillá se cumplen con todos los protocolos que nos exigen, tanto a nivel provincial como municipal".

Roteta, referente de El Quillá, agregó que "ahora el club está directamente cerrado, lo mismo pasó con las demás instituciones de la ciudad, porque no se permite ninguna disciplina. Y eso realmente es increíble, porque uno ve plazas donde hay mucha gente tomando mates juntos, amontonados, y nosotros acá en el club que se cumplen con todos los requisitos no podemos brindarles estas instalaciones a nuestros socios".

El exdirector técnico del plantel superior de fútbol de El Quillá explicó que "este cierre repercute considerablemente en la economía del club. Vamos a algo concreto como el fútbol, desde el mes de marzo que la gente del fútbol no puede trabajar. Hay 250 jugadores, con las correspondientes familias, con lo cual hay unas 500 personas que no pueden ingresar al club. Eso genera que aquel jugador de fútbol que desde marzo no puede usar las instalaciones, dice no voy a pagar por algo que no uso. Hemos tenido una merma importante en la cantidad de socios, pero debemos reconocer que hay socios caracterizados siguen pagando igual la cuota societaria, por más que no lo ocupen".

image.png El ingreso principal a El Quillá se encuentra absolutamente cerrado.

A cerca de que deporte quedó exceptuado de los entrenamientos, Roteta señaló que "en este momento con esta nueva disposición y retroceso de fase volvimos para atrás, no hay absolutamente nada. Las puertas del club habrás visto que están cerradas. Normalmente teníamos las actividades individuales como el canotaje, el tenis inglés, el tenis criollo, y padel, y algo de vóley, básquet y hockey pero limitado en prácticas de diez personas. Los únicos que pueden continuar entrenando son Rubén Rézola y Paula Contini ya que son deportistas con preparación olímpica".

Sensaciones desde el parque Belgrano

Como gran conocedor de la cuestión vinculada al fútbol, ya que fue muchos años entrenador y coordinador de esta actividad en El Quillá, lo consultamos sobre la decisión de la Liga Santafesina de no diagramar competencia. Sobre esto, Cacho explicó que "mira, en esto es lo que decimos siempre, y es que hay que respetar y priorizar la salud de los deportistas y de la gente que está involucrada en eso. Creo que como se fue dando, y más con este rebrote que hemos tenido últimamente, tenemos que reconocer que está muy bien".

En cuanto al predio en el Automóvil Club Santa Fe, frente al complejo de Cilsa, remarcó que "el predio está muy bien, pero inutilizable. Las canchas están bien, se ha hecho un muy buen trabajo, pero lamentablemente desde el marzo tuvimos que parar las obras de infraestructura. La cancha ya está cero kilómetros para empezar los entrenamientos. Pero lo que no pudimos seguir haciendo es todo lo que es vestuarios, infraestructura para guardar elementos, que lamentablemente tuvimos que paralizar, y que esperamos que se pueda seguir llevando adelante".

image.png Esta situación de pandemia provocó una merma en el número de socios.

A cerca de la vuelta a la actividad comentó que "Esto es un día a día, como decimos siempre, en todo orden, esta pandemia nos descolocó a todos, uno tiene que ser respetuoso de las disposiciones. Igualmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir algo que considero importante. Cuando uno tiene alguna enfermedad, va a los sanatorios o a los hospitales, y cuando tiene las ganas de hacer deportes, el club es el lugar ideal. No lo es la plaza, y los parques, ya que eso sería como en lugar de ir al hospital o al sanatorio vas a un curandero. El club tiene todas las comodidades, hace todos los protocolos que tiene que tener, se brinda la seguridad al socio, y además el deporte es salud"

Finalmente, consideró que "esas son las cosas que uno no alcanza a entender, sin desmerecer la importancia que tiene la salud. Porque no es que está una cosa por encima de otra, van de la mano. Pero el club, precisamente te brinda las comodidades, la tranquilidad, y la seguridad que el chico que está haciendo deportes con los protocolos correspondientes, tiene menos posibilidades de contagiarse que aquellos que están en los parques y en la plaza todos juntos".