Ruben abrió la puerta para dejar Central

El delantero Marco Ruben admitió este lunes su probable salida de Rosario Central al término de la actual Superliga, al confesar que atraviesa un momento "sin confianza" para revertir su mal presente en el club.





"Por ahí las etapas se terminan y hay que asumirlo, por más que cueste y las decisiones sean difíciles de tomar. No quiero decir que me voy del club, pero probablemente pueda pasar que haya llegado el final de mi etapa en Central", sorprendió el goleador en una conferencia de prensa tras el primer entrenamiento de la semana.





Ruben, de 31 años, dijo que los dos próximos partidos de Central en el torneo (ante Arsenal y Estudiantes de La Plata) "pueden ser definitorios" para definir una situación que viene "pensando hace tiempo". "En mi cabeza está revertir mi situación personal y no lo puedo conseguir y eso hace que esté pensando en otras cosas para no estar mal y poder dejar todo acá. Quiero serle útil a mi equipo", explicó.





"Claramente no me siento bien, ni cómodo, por más que lo intente no tengo la confianza que tenía. Pero tengo que seguir peleando, aunque es difícil con la cabeza, vengo agotado mentalmente y se me hace difícil. En estos partidos quiero dar todo", manifestó.





Sobre el alejamiento de Leonardo Fernández, tras la derrota del sábado ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el goleador dijo: "Siempre el entrenador es el que se lleva la peor parte, pero el técnico no es el único culpable. Las sensaciones son malas por la situación y las responsabilidades siempre son compartidas".





Ruben, nacido futbolísticamente en Central, volvió al club a fines de 2014 después de una temporada en River Plate y siete en el fútbol del extranjero (España, Ucrania, Francia y México).





Bajo la conducción de Eduardo "Chacho" Coudet, fue capitán, goleador y figura de un equipo que llegó a dos finales de la Copa Argentina en 2015 y 2016. Sin embargo, en la actual temporada, perdió continuidad por lesiones y apenas pudo jugar 16 partidos (diez de titular) con una magra producción de goles.