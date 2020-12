Rubén Rézola no detiene su preparación para el preolímpico

El talentoso palista santafesino expresó que "entrenamos en el Club Regatas de La Plata, allí hay una casa que es del equipo nacional de 200m, el entrenador es de allá, es Diego Angione, que ahora es el responsable de 200m, quien estuvo de entrenador mío para los juegos de Londres. Después de ahí él se retiró, y luego empezó a entrenar a otro equipo, hasta que regresó el año pasado".

Ruben2.jpg El santafesino trabaja pensando en el preolímpico de abril próximo en Curitiba, Brasil, que brindará plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. UNO Santa Fe

A cerca de lo que viene, el palista olímpico santafesino, destacó que "ahora tengo finales de la facultad, también estoy haciendo un curso de masajista, y tengo finales de una capacitación, y después de esto creo que ya en enero vuelvo a las concentraciones normales. Había otras actividades con el equipo, pero decidí quedarme acá en Santa Fe, con permiso del entrenador para poder cumplir con mis otros objetivos que son tan importantes como los deportivos".

"El año que viene a parte de las concentraciones nacionales, tenemos selectivo interno, que se repite lo mismo de marzo de este año, para ver quién gana la plaza para ir al preolímpico que se va a realizar en Brasil. Definitivamente no sabemos todavía si se van a concretar los Juegos Olímpico o no, pero en principio sería el selectivo en febrero, se define el representante para el preolímpico que es en Brasil. En marzo el COI va a notificar si los juegos se van a hacer o no" destacó Rubén Rézola.

En cuanto a que actividad lleva adelante en Santa Fe comentó que "muy similar a lo que realizamos en La Plata, aunque se le suman otras cosas extradeportivas, que puedo hacer un poco acá en mi casa. La diferencia es que en las concentraciones te dedicas solamente a entrenar, a veces me puedo llevar para leer, pero básicamente es lo mismo. Acá hago el entrenamiento que me pasa el entrenador, hago doble turno, a la mañana hago dos sesiones, y a la tarde hago otra, aunque a veces hay una cuarta que es más que nada para regenerar. También se suma un poco de bicicleta, correr y concurrir al gimnasio, que son secundarios".

Ruben3.jpg De vuelta en Santa Fe, con jornadas de triple turno, los entrenamientos los lleva adelante en el lago del Parque del Sur. UNO Santa Fe

Concentración nacional con protocolos

En relación a como debieron afrontar la cuestión de los protocolos sanitarios en la concentración en La Plata, Rézola manifestó que "previamente nos teníamos que hace dos tests de coronavirus antes de salir de Santa Fe, lo cual fue pago por nosotros, pero nos reintegró los valores el Enard. Una vez que estaba todo bien, nos fuimos para La Plata, que quedamos en una especie de burbuja sanitaria. De ahí no salíamos, ya que íbamos de la casa al club, y del club a la casa, con todos los protocolos en el ingreso al club. Nos tomaban la temperatura, la limpieza de manos, algo que estaba acostumbrado porque acá en El Quillá es igual. Cuando volví no tuve que hacerme el test, porque volví con la misma persona que me llevó".

La Fundación Konex comunicó los distinguidos del deporte argentino recientemente, entre ellos hay varios palistas, y como no podía ser de otra manera, lo está Rubén Rézola quien contó que "para mi es una alegría enorme que en este año tan complicado y saber que hay un premio que le otorga a los deportistas destacados de la década es muy bueno. La Fundación Konex entrega estos reconocimientos cada diez años, en diferentes ámbitos, y ahora seguramente ha sido por los Juegos Olímpicos de Londres, en el cual obtuvimos un quinto puesto con Miguel Correa. Después el siguió con otra persona, y yo me pasé a k1, el mayor logro fue ese con Miguel".

También sostuvo que "otra cosa que seguro tuvieron en cuenta es que logré clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y también suma. No conocía la historia de premio, ya que hay personalidades destacadas del deporte, como ser Diego Maradona, Manu Ginóbili, Gabriela Sabatini. Por el tema pandemia el diploma no los mandan a casa, y el año que viene, en el primer semestre, se va a dar el Konex de platino, que es el mejor de cada deporte, y el rango más alto al mejor deportista de la década".