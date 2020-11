Ahora Nueva Zelanda suma cinco puntos (con el bonus ofensivo de la fecha inicial), Australia cuatro y Los Pumas debutarán el sábado próximo ante los All Blacks en el Bankwest de Sidney, desde las 3.10 de Argentina.

Los puntos de Australia fueron obra de tries de Tom Wright y Taniela Tupou, una conversión y cuatro penales de Reece Hodge, mientras que All Blacks sumó tres tries por intermedio de Rieko Ioane, Codie Taylor y Vaai Tupou y dos conversiones y un penal de Jordie Barrett.

Berry le mostró tarjeta amarillas (10 minutos fuera del terreno de juego) a Marika Koroibte de Australia y Scott Barrett de Nueva Zelanda, y expulsó en el local a Lachlan Swinton y en los All Blacks a Ofa Tuungafasi.

Ambos equipo hicieron muchos cambios con respecto a la goleada de la semana pasada, especialmente por el lado de los noezelandeses que igualmente presentaron una formación de primer nivel con algunos suplentes que serían figuras en cualquier otro importante seleccionado.

Algunas acciones violentas hicieron que ambos equipos sufrieran el rigor del árbitro Berry y la incertidumbre del resultado se mantuvo hasta el final, con un equipo australaino que emocionalmente necesitaba un triunfo tras la caída 43-5.Además, el triunfo le dio al certamen un marco de incertidumbre y emoción ya que si hubiese ganado Nueva Zelanda quedaba a un paso de ganar el título a la espera de los dos cotejos que la potencias oceánicas deben afrontar ante Los Pumas.