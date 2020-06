Rugby: Blues continúa imparable en Nueva Zelanda

Blues venció este sábado como local a Highlanders, por 27 a 24 (PT 22 a 10), logrando el tercer triunfo consecutivo y consolidándose en la punta del Súper Rugby Aotearoa, versión neozelandesa del torneo organizado por Sanzaar y que fue cancelado este año por la pandemia de coronavirus, en el inicio de la tercera fecha.

El partido se jugó en un repleto Eden Park Stadium de Auckland, a donde concurrieron 27.000 espectadores.

Mañana, a las 0.30, continuará la fecha con Crusaders, vigente campeón del Súper Rugby -le ganó a la franquicia argentina Jaguares en la última final-, ante Chiefs, en el AMI Stadium de Christchurch.

Los puntos de Blues fueron concretados por tries de Dalton Papali'i (2), Caleb Clark y Rieko Ioane, y dos penales y una conversión de Otere Black; para Highlanders, de la ciudad de Dunedín, Mith Hunt sumó un try, tres conversiones y un penal, mientras que Ash Dixon y Shannon Frizel aportaron un try cada uno.

Blues es el puntero con 12 puntos (tres cotejos), seguido por Crusader con cinco (uno) y Highlanders con cinco (dos), Chuiefs con uno (dos) y Hurricabnes sin puntos (dos).

El partido se jugó con una constante llovizna ante un notable escenario de un estadio lleno y el espectáculo no defraudo ya que el juego fue de muy buen nivel y se marcaron tries de muy buena factura.

2762020 f2 super rugby nueva zelanda.jpg Rieko Ioane recibió en bandeja la pelota para al try ante Highlanders. Gentileza Sanzaar

Tras un primer tiempo en el que vencían 22-10 todo parecía sencillo para los Blues pero Highlanders mostró gran resolución y ambición en el segundo tiempo y estuvo cerca del triunfo.

Highlanders, con tres puntos menos en los últimos 10 minutos, perdió la oportunidad de empatar cuando Hunt falló un intento penal que parecía de sencilla concreción.

También hubo una oportunidad de ganar en los momentos finales cuando los Highlanders buscaron por todos los medios sumar el agónico try pero la defensa de Blues se mantuvo firme.

Blues tendrá fecha libre en la cuarta jornada y volverá a jugar en la quinta y última de la primera rueda visitando a Crusaders en Christchurch, el vigente campeón y el otro candidato al título, que será adversario de Highlanders en Dunedin el sábado próximo.