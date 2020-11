Rugby: cuatro hermanos unidos por la misma pasión

"En partidos oficiales debuté en primera creo que contra Santa Fe Rugby acá en el club, un clásico que ganamos 9 a 3, y en el que jugué de apertura. El partido fue horrible, Santa Fe Rugby nos tuvo contra las cuerdas todo el partido, y recuerdo que Leandro Carreras, un gran jugador, había errado varios penales. En ese momento jugué con Robertito Raffa, con Kiko Salva, y fue en el primer año en primera división. Había subido conmigo Guillermo Reyt, Gustavo Kakazú, Pedro Funes, éramos la 72, un grupo chico pero jugamos algunos años en el plantel superior". "Creo que fue en el año 91, que jugué hasta el 2002, ya que después me fui a jugar a España así que jugué unos once años en el plantel superior", le refirió Jorge Fernández a UNO Santa Fe.

El exfull back Gitano contó: "En el seleccionado debo haber jugado unos seis años, desde mediados de los años noventa hasta el 2002. Tengo presente un seleccionado que nos entrenó el Sapo Cappelletti, que siempre nos encontramos en la calle y nos ponemos a hablar horas de rugby. Después estuve en las etapas de Maglianesi, vino luego Rocky Clement, es decir que hubo varios. Como somos pocos clubes, en el seleccionado alternábamos casi siempre los mismos jugadores, pero me acuerdo qué gran jugador era el Colo Irigoyen, y por ejemplo del Pájaro De Azcuénaga, que además de buen jugador, un buen tipo. Todos mis hermanos se acuerdan muy bien de él, después nos vimos en España, jugando por allá. Después jugué con chicos más jóvenes, como los hermanos Campos de Uni.

image.png Los Fernández, cuatro hermanos unidos por la misma pasión: el rugby y el CRAI.

Por su parte, Gonzalo, comentó: "Cuando subí al plantel superior se armó un equipo muy joven, sumado a algunos veteranos, que si bien al principio nos costó mucho, porque era un gran momento de Universitario y Santa Fe Rugby, con equipos muy afianzados, pero nos divertíamos mucho. A lo mejor no tuvimos los resultados que nos hubiese gustado, pero dentro de la cancha nos divertimos mucho, y generamos una especie de mística, de la diversión de jugar al rugby más allá del resultado. Me retiré en el 2005, después de haberme operado del hombro, por una lesión en un partido de rugby".

El exentrenador del plantel superior Gitano se refirió al seleccionado, y contó: "Tengo muy lindos recuerdos con el seleccionado juvenil, y lógicamente que después con el seleccionado mayor me acuerdo toda la gestión de Rocky Clement, que fueron dos o tres años muy buenos, y después con Carlitos Nallím que justo deja Andrés Irigoyen la capitanía y me la dan a mí. Fue una alegría muy grande, pero con mucha mala suerte, porque tengo esta lesión del hombro y me pierdo todo el Argentino. Por lo cual, Andrés, que ya quería dejar la capitanía, tuvo que retomarla y completar ese Campeonato Argentino del año 2003 si mal no recuerdo".

image.png El mayor de los hermanos, Jorge Andrés, jugó muchos años en la primera y en el seleccionado.

Más sensaciones Gitanas

Juan Manuel Fernández, quien fuera capitán y un destacado back Gitano, sostuvo: "En el plantel superior jugué 14 años, en el 99 subí, y a mitad de año debuté en primera. El entrenador era Carlitos Nallím y Tito Qüesta, fue contra Alma Juniors en CRAI, y estaban Pica, Tincho Páez, Federico Haeffelli, el Zurdo Delgado, Juani Doldán, Peter Funes, todos referentes en la vida y en el deporte".

"Me retiré después de la gira a Sudáfrica de 2012, ese fue mi último año, el cual jugué bien entrenado. Ya estaba muy al límite con la espalda, lesión que mantengo de hace tiempo con cuatro hernias lumbares, y ya a fines de año no daba para más. También las circunstancias de la vida hicieron que tenga cambios laborales, e hicieron que deba resguardar el físico para dedicarme a otra cosa, tuve mis hijos, pero nunca dejé de venir al club. En 2013 ya empecé a entrenar la M8, y entrené luego juveniles, y después el plantel superior", expresó Goli.

Acerca de su paso por el seleccionado contó: "En el seleccionado jugué también muchos años, primero hice mucho seven, jugué muchos años el Seven de la República, y en primera jugué muchas veces, y tuve la oportunidad de ser subcapitán. Recuerdo como capitán al Colo Irigoyen, lo disfruté muchos años, y aprendí a convivir con todos los amigos que tengo en los otros clubes. Compartí el seleccionado en diferentes etapas con Gonzalo y con Jorge, que jugamos contra Western Province por ejemplo que se jugó en Uni, y después en una segunda etapa lo hice con Pica".

Un hombre del rugby y muy importante en el CRAI

Federico Fernández fue capitán y entrenador de la primera, y supo inculcar valores como pocos. "En la primera debuté acá en el CRAI, en la cancha 2, un partido a los 18 años con Uni de Rosario, que teníamos como entrenador a Humberto Deré y al Piojo González Viescas. Recuerdo que Humberto, que había sido nuestro entrenador en juveniles, y que no era mucho de alabar a los jugadores, ese partido en el entretiempo me dio de ejemplo la actitud que había tenido en ataque, y me acuerdo que estaba emocionado. En ese momento jugó conmigo Martín Páez, que es uno de mis mejores amigos, después Charly Rodriguez Sañudo y Guillermo Aranda, que fueron los de mi camada que siguieron jugando algunos años más en el plantel superior", le manifestó Pica a UNO Santa Fe.

image.png Pica fue jugador y entrenador de la primera y del seleccionado mayor de la USR.

Señaló: "En el plantel superior jugué desde esos 18 hasta los 36 que me retiré, es decir que lo hice 18 años. Después hubo algunas temporadas que por lesión fueron intermitentes, pero como jugador activo fueron todos esos años. Después una temporada que estuve en España. Con el seleccionado también arranqué a los 18 años, el entrenador era Jorge Bruzzone y me puso de titular apenas subí a primera; ahí estaba de full back titular Cococho Álvarez. Que para mí era mi ídolo, porque sinceramente era un jugador extraordinario, y nunca dejó de serlo. Fue uno de los grandes jugadores de la historia del rugby santafesino".

Siguió recordando: "En el seleccionado seguí hasta el año 2000 que ascendimos con el Sapo Cappelletti, y Rocky Clement, jugamos en el panel A contra Buenos Aires en el SIC. Estaban Conrado González, Mauro Aranda, Pepe Campos, Martín Maldaceno, el Polaco Vasallo, de Tapón Stieffel, muchos de mi camada, y he tenido muy buena relación con la mayoría de los jugadores de los otros clubes, y en eso el seleccionado me ha ayudado mucho. Volví en el 2004 de España, y ahí tuve como entrenador al Mono Poletti. De 2007 a 2009, que fue cuando me retiré, estuvo el Yankee Martin, fue un proceso excelente, y me tocó ser capitán del seleccionado. El recuerdo para el Mono porque fui capitán con él, para Kiko, para Roberto, y el Yankee. Pero quiero destacar a Raúl De Biaggio, que fue otro gran entrenador que tuvimos en el seleccionado. Igualmente, el Mono Poletti fue el que me designó y me pone muy orgulloso, me honró como capitán, cuando ya me estaba retirando".

Un poco de actualidad

Federico Fernández ha hecho un gran aporte fuera y dentro de la cancha, y es respetado por compañeros y rivales, sobre todo por las diferentes funciones que cumplió en el deporte de la pelota ovalada. Pica fue claro al señalar: "El rugby ha cambiado mucho, desde el que jugábamos el Oficial con los clubes de la USR hasta el Regional del Litoral. Estuve en tres etapas del rugby muy diferente, el que me inicié como jugador, que hoy vemos imágenes, que han salido a la luz porque era un material que tenía el gran Fefe Caputto, que fue un gran compañero, un gran amigo y un gran entrenador del seleccionado. Después el que jugamos en el TRL y el que me tocó cuando fui entrenador del plantel superior, lo que cambió la actitud y la entrega de todos y cada uno de los jugadores".

image.png Goli es todo un referente Gitano, jugó mucho tiempo en el plantel superior de CRAI.

Por último, Federico, se refirió al gran presente del Puma rafaelino Mayco Vivas, a quien conoce y mucho, y sobre el cual aseveró: "Mayco es de esos jugadores entrañables, que recuerdo de aquel ascenso con el seleccionado juvenil. No pensé que iba a llegar tan rápido. Siempre hablamos con el Gringo Colli y el Chinchu Bustos que condiciones tenía, pero nunca imaginé que iba a ser tan rápido Puma y tan rápido Jaguar. Me sorprendió y me alegró con el corazón su gran momento, no puedo creer que aquel pilar que fue uno de los mejores en aquel torneo juvenil hoy esté siendo uno de los mejores pilares del mundo".