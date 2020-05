Rugby: el rol clave del mánager dentro del equipo

Tal como viene ocurriendo los sábados de rugby on line desarrollado por la Unión Santafesina de Rugby, en esta oportunidad fue el turno del mánager y su rol dentro del equipo. En esta ocasión sirvió para conocer a Walter Hrycuk, uno de los mánagers del staff de diferentes seleccionados de la Unión Santafesina y del plantel superior de Santa Fe Rugby Club.

En primer término se refirió a cómo fueron sus comienzos en el deporte de la pelota ovalada. "Jugué hasta los 33 años en Santa Fe Rugby Club, estuve algún tiempo lesionado así que me llevó una larga recuperación con ligamentos cruzados, recuperaciones largas, así que estuve un tiempito sin jugar, casi cerca de nueve años. Estiré lo que más pude, igualmente la vida de los tres cuartos es más corta que los fowards".

Hryuk señaló: "En realidad comencé a jugar en La Salle Jobson, que después pasó a ser Santa Fe Rugby, después me fui con unos amigos a jugar a Liceo, se disolvió y volví a SFRC. Tenía 21 años cuando se disuelve Liceo Militar Belgrano, y de allí algunos se fueron a CRAI, otros a Universitario, nos repartimos y dividimos, yo regresé a SFRC".

Acerca de cómo fue que empezó como mánager comentó: "El Pájaro De Azcuénaga fue el primero que me nombró mánager del seleccionado en el año 99. Termino de jugar, vamos a jugar un torneo a Mar del Plata, con el seleccionado de Santa Fe, el Pájaro De Azcuénaga era jugador y entrenador. El rol no lo recuerdo exacto, y me llama si lo quería acompañar como mánager".

Seguidamente expresó: "Después lo hice en el club, en la división de mi hijo, la 98 del SFRC. Estuve todas las juveniles, hasta el seleccionado de M18 que lo nombran al Gringo Colli de entrenador y me llama si quería sumarme al plantel. Estábamos en Zona Ascenso, fuimos a Tucumán, y ganamos la plaza al vencer a San Juan. Teníamos un equipo muy competitivo, realmente muy bueno".

2452020 f2 nota walter hrycuk usr sfrc.jpg Wally, como se lo conoce, siempre está predispuesto a las inquietudes de los jugadores y staff. UNO Santa Fe

Un rol cada vez más importante

El mánager del plantel es alguien de considerable importancia que debe resolver muchas cuestiones. El actual mánager del seleccionado juvenil de la USR afirmó: "Si uno observa la definición de mánager, que tiene dos acepciones diferentes, una es gerente o representante de una empresa o sociedad, y la segunda, representante de una entidad deportiva. Por ejemplo, Cuyo y Córdoba tienen manual de mánager. El mánager es una conexión que existe entre el coach y la unión, y se encarga de llevar adelante la parte administrativa del equipo".

"Tenemos que estar al tanto de los jugadores y de que cada jugador esté en condiciones de hacerlo. Después el tema de los viajes y los partidos, y tener la logística bien realizada. Ya que llegás al partido, y piden la pelota, el agua, es decir lo que sea necesario para que un jugador pueda ingresar a la cancha con la vestimenta, la tarjeta del partido, el árbitro, la cancha, parece algo sencillo pero lleva su tiempo", destacó sobre su importante función.

El también mánager de los seleccionados de seven y mayor de la USR, explicó: "Como mánager y como participante de un grupo, hay que recordar que el rugby es un deporte de conjunto, y para ser exitoso todos deben tirar y apuntar para el mismo lado. Es como si fuese un barco, cuando uno tira el timón para otro lado va a salir para atrás y no para adelante. Entonces todos tienen que estar en condiciones de saber qué quiere el grupo para poder salir adelante".

2452020 f3 nota walter hrycuk usr sfrc.jpg Hrycuk junto a Gabriel Selvaggi, el mánager de CRAI y la USR. UNO Santa Fe

Más expresiones

Walter Hrycuk contó: "Un día de partido me gusta ir muy temprano al club, acomodar bien las cosas, nada apurado. Generalmente el sábado es el día de rugby, y olvidate que hago otra cosa. No programo otra cosa. Me voy a la mañana, porque el plantel superior son tres equipos. En el club tenemos un grupo lindo, son muchos, y para un plantel amplio se necesita mucha gente".

"En los viajes por lo general viaja un solo manager, que se ocupa de muchas cosas. En el último viaje a Salta fueron quince de horas de viaje en colectivo, son tres comidas, de ida y de vuelta, para los jugadores y el staff. En la conservadora se lleva, agua, proteínas, y comida" destacó sobre la diferencia de formar parte de un seleccionado.

Finalmente, manifestó que "la diferencia que hay entre un seleccionado y un club en la fase deportiva, es que a los líderes los tenés que aprender a identificar, en cambio en el club lo venís viendo todo el tiempo, y sabés como es cada uno. Tenés otros tiempos de convivencia, y en los seleccionados el tiempo es más corto. Los mánagers en un seleccionado tienen un feeling importante con los jugadores que los coaches no lo tienen".