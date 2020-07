Rugby: Hurricanes le quitó el invicto a Crusaders

Hurricanes dio este sábado la gran sorpresa en el inicio de la séptima fecha del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en idioma Maorí) al vencer como visitante y quitarle el invicto a Crusaders por 34-32 (primer tiempo 21-17), dotando al certamen de las franquicias neozelandesas de una expectativa que parecía perdida.

El cotejo se jugó en el Orangetheory de Christchurch en donde Crusaders, vigente campeón del Super Rugby, acumulaba un invicto de 36 partidos, desde la derrota ante el mismo Hurricanes, por 35-10 el 16 de julio de 2016.

La fecha continuará mañana, a las 0.35 de Argentina, con el cotejo entre Blues-Chiefs, a jugarse en el Eden Park de Auckland.

Los tantos de Hurricanes se concretaron con tries de Wes Gooden (2) y Peter Umaga-Jensen y cinco penales y dos conversiones de Jordie Barrett, mientras que para Crusaders hicieron tries George Bridge, Quinten Strange y Sevu Reece y Richie Mo'unga sumó con un try, tres conversiones y dos penales.

Hurricanes logró sacar una diferencia en la primera etapa en gran parte por su efectividad cada vez que contó con chances de marcar en un partido en el cual los pateadores tuvieron un papel fundamental.

El final tuvo su cuota de dramatismo porque sobre la hora y con ventaja de Hurricanes de 34-27, Reece sumó un try apoyando junto a la bandera, estableciendo el 34-32, fallando Mo'unga la difícil conversión que hubiese significado el 34-34 y el invicto a salvo para Crusaders.

El próximo fin de semana por la octava fecha Crusaders visitará a Chiefs en Hamilton, Blues visitará a Highlanders en Dunedin.

El puntero es Crusaders con 19 puntos (5 cotejos), Huuricanes le sigue con 16 (6), Blues con 13 (5), Highlanders 10 (5) y Chielfs 4 (5).

En la dura competencia australiana, Brumbies ganón con autoridad. Gentileza Sanzaar

En el campeonato australiano

Brumbies superó hoy sin sobresaltos como visitante a Western Force, por 24 a 0 (PT 12 a 0) y quedó como puntero del Super Rugby Australia tras completarse la cuarta fecha del certamen que juegan las cinco franquicias del país oceánico.

El cotejo se jugó en el Leichhardt Oval en Perth y completó la fecha que se inició ayer con el triunfo de Rebels ante Waratahs por 29-10.

Los puntos de Brumbies se concretaron con tries de Tom Wright, Irae Simone, Will Miller y Connal McInerney y dos conversiones de Bayley Kuenzle.

El puntero Brumbies con 14 puntos (3 partidos), seguido por Reds con 10 (3) Rebels con 6 (3), Waratahs con 6 (4) y Wester Force con 1 (4).

La semana próxima Western Force recebirá a Rebels y Brumbies jugarán un atractivo partido ante Reds.

Al terminar las ocho fechas regulares, el segundo jugará ante el tercero y el ganador definirá al campeón del certamen ante el que culmino primero en la primera fase, el 19 de septiembre próximo.