Rugby: Juan Carlos Sal, un pedazo de historia de la ovalada

Es un de los mejores primeras líneas que supo tener el rugby santafesino. Su particularidad es que se inició de grande a jugar al deporte de la pelota ovalada. Fue un pilar fuera de serie, excepcional, duro, al que después del partido con Francia en Colón lo invitaron a viajar al país de los Galos a jugar. Un tipo con muchas convicciones, muy sacrificado, que vio pasar los comienzos y los mejores momentos de Universitario.

También es recordado por su pase al CRAI, en donde jugó hasta el retiro, y también sus innumerables convocatorias al seleccionado mayor de la USR. Nos referimos a Juan Carlos Sal, a quien todos conocen como el Negro Sal. Desde su casa de Guadalupe comenzó a contar muchas cosas vinculadas con el deporte que tanto quiere.

Pasó por CRAI, pero indefectiblemente es un Cuervo hasta la médula."Sobre la cuarentena te puedo decir que por un lado la estoy pasando bien, y por el otro mal. Este encierro que es obligatorio, que yo creo que es lo correcto, porque el contagio viene a través de las relaciones y juntarse, pero igual, llega un momento que cansa" le dijo Juan Carlos Sal a UNO Santa Fe.

El exprimera línea de Universitario y el CRAI sostuvo que "la cuarentena me agarró en esta etapa de mi vida en la que ya no trabajo más, porque puedo hacerla tranquilo, solamente salgo a la calle cuando tengo que hacer algo con los médicos o comprar algo. Pero siempre tranquilo, y expectante sobre cuándo se va a terminar esto de la pandemia. Veo que cuando hay una luz de esperanza vuelven los casos y se hace larga la cosa".

El reconocido Negro Sal contó que "a veces me da pena las marchas anticuarentena, porque nadie sabe lo que piensan los gobernantes. Si lo hacen por convicción o si quieren sacar un rédito. Es complicado todo, y por eso hay que ser cuidadoso. En mi caso tengo 70 años, estoy jubilado de la empresa de energía, en el cual ingresé por una rama del rugby. Ya que lo hice por el Chiqui Iglesias. Estuve 36 años en la EPE, por lo que estoy tranquilo, con una buena jubilación, con lo cual estoy bien".

2382020 f2 nota sal juan carlos rugby uni crai (1).jpg El Negro Sal con el seleccionado de la USR ante Francia en Colón. UNO Santa Fe

Los inicios con la ovalada

"Mis comienzos en el rugby tienen que ver con que yo tenía vinculación con Victor Meretta, muy conocido en el rugby, que siempre me decía que vaya a jugar. ,Hasta que un día fui a ver un partido, no me voy a olvidar nunca porque me dejó impresionado, porque lo golpearon a Montero, una patada en la cabeza y no quedó bien. Entonces yo dije a esto no. Pero entre el Sapo Meretta y el Luli Trejo, un gran amigo de Uni, me hicieron ingresar. Arranqué tarde a jugar al rugby, cuando tenía 18 años" señaló el exprimera línea del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

"De aquel momento me acuerdo de los compañeros que estaban que eran buenos jugadores; Hugo Millaá, Julio Frutos, Montero, el Sapo Meretta, y el primer entrenador no recuerdo quién fue desgraciadamente. Fueron pasando varios entrenadores hasta que llegó Juan Manuel Mateo, que nos dio mucho a nosotros. No sé cuántas veces de mi vida fui a tomar mates a la oficina de Télam, para convencer a Juan Manuel para que vaya al club. Él no quería ir, porque se sabe, tenía su corazoncito y trayectoria en La Salle, entonces fue y cambió todo. Cambió el eje del club, comenzamos con los vestuarios, el agua caliente, nosotros teníamos por hobby arreglar el club, ya en la Granja La Esmeralda. No había nada. Nosotros nos juntábamos a cortar los yuyos. Hacíamos todo. Siempre digo que muchos jugadores de ahora deberían saber lo que mucha gente hizo en Universitario para que hoy este del modo que ha crecido" siguió contando el exprimera línea de la entidad de barrio Las Delicias.

2382020 f3 nota sal juan carlos rugby uni crai (1).JPG Sal jugó en Universitario y en el CRAI, y se retiró a los 42 años. UNO Santa Fe

Agregó que "cuando vino Juan, con su impronta de querer tener algo más. Él nos decía que nosotros nos merecíamos tener un club como la gente, que después de cada práctica nos pudiésemos bañar con agua caliente, porque entrenábamos de noche. Era un club que había acogido a gente trabajadora, gente de barrio, y que era de La Esmeralda. Porque ahí estuvimos después de pasar por el campo Universitario en Don Bosco, y después se armó todo. Lo teníamos a Jorge Adrover, quien se ocupó mucho, para conseguirnos el permiso de la cancha, y otro que tuvo mucho que ver fue el Pato Royo. Con ellos el club creció mucho, con un montón de gente que estuvo al lado nuestro para que sigamos mejorando".

"Ahí comencé a jugar y me gustó. Era algo distinto. Yo había incursionado en el fútbol, para el cual era un desastre, luego lo hice en el softbol, también fui nadador de pileta de Unión, e hice waterpolo. Me gustó siempre el deporte. Pero la condición mía es que también tenía que trabajar y estudiar. Me gustó mucho el rugby, me encantó la gente, con el club teníamos como prioridad darle algo recreativo al barrio. De parte nuestra que era el rugby, comenzamos a integrar chicos, y así se fue formando y creciendo mucho. Me tocó estar en la época que Uni consiguió muchos títulos. En la primera jugué muchos años, recién a los 42 dejé de jugar. Me sentía bien, entrenaba mucho, me corría varias costaneras, y siempre jugué de primera línea. Primero empecé de pilar izquierdo, y Juan Mateo me vió grande y fuerte y me puso de derecho. Ahí agarré mucha confianza, y empecé a jugar un poco mejor".

"Jugué con muchos muy buenos jugadores que tuvo Universitario. Te puedo mencionar a Rocky Clement, Julio Frutos, Montero, el Hugo Millaá de apertura, Gay de medio scrum, el Chino Arteaga, la verdad es que teníamos un equipazo. Estaban Jorge Bruzzone, los dos hermanos García, Cacho que lo hacía de centro y Julio en el pack de fowards. Después en otras camadas estuvieron los Bagnarol, Gaby Bustos, Marcelo Torres, y Chiquito Campanella".

2382020 f4 nota sal juan carlos rugby uni crai.JPG Recordó que empezó a jugar a los 18 años llevado por el Sapo Meretta.

De la Granja La Esmeralda a la autopista

"Por diferencias con diferentes personas me terminé yendo del club, me voy mal. Eran discusiones tontas, que ahora a mi edad no entiendo porque discutimos. En ese momento hubo diferencias, el club se había encolumnado atrás de Rocky porque era un buen jugador para que vaya a Los Pumas. Nosotros en el club tratamos de cuidarlo, que no se lesione, y por ahí no se entendió eso, y tuvimos una discusión con un grupo del plantel y me retiré de Universitario y por eso tomé la determinación de irme al CRAI" contó su recordado pase de Universitario al CRAI.

El Negro Sal comentó que "en CRAI me recibieron estupendamente bien, me abrieron las puertas con mucha amabilidad. Te puedo mencionar a Julio Tejerina, a Carlos Nallím, Gómez Cello y no me puedo olvidar de un tipazo como Pedro Maglianesi. Después fui conociendo a los chicos, y resultaron todos macanudos. No tuve que hacer la colimba, pero no jugué enseguida, tuve que esperar. Había buenos jugadores, Fideo Ojalvo, la pareja de medios era Roberto Raffa y Kiko Salva. Teníamos muy buen equipo con CRAI".

2382020 f5 nota sal juan carlos rugby uni crai.jpg Sal en uno de los tantos planteles que integró de Universitario. UNO Santa Fe

En el seleccionado mayor

Juan Carlos Sal, ya jubilado de la empresa de energía, jugó muchos años en el seleccionado mayor de la USR, y sobre este punto recordó que "En el seleccionado también jugué muchos partidos y muchos años, recuerdo los viajes, el primer entrenador que tuve fue Juan Manuel Mateo, luego Chiquito Campanella que también me enseñó mucho. Me acuerdo cuando fuimos a jugar a San Pedro contra Los Pumas, contra los hermanos Iachetti, que eran unos monstruos, estaba también Tati Milano que era buenísimo. Después recuerdo un partido internacional en Rosario contra Francia, ante quien jugué varios partidos. Lo hicimos en Paraná, y después el recordado partido en Colón".

También expresó que "con Francia fue un partido duro pero limpios, no así con los All Blacks. Soy un admirador del rugby champagne, la pelota volaba, era todo muy dinámico, era un gusto ver jugar a Francia. En ese partido con Francia hubo mucho tole tole, y en el hotel me agarra González del Solar y me sindica como que yo había comenzado las complicaciones, que yo pegaba y no se que tanto. Realmente no era un tipo sucio para jugar, pero si me enojaba cuando alguien entraba en penal".

2382020 f6 nota sal juan carlos rugby uni crai (1).jpg Otro registro del Negro Sal con la camiseta del seleccionado mayor. UNO Santa Fe

"En los demás clubes hubo muy buenos jugadores, siempre me gustó mucho Guillermo Álvarez, también con el rafaelino Berra, otro exclente jugador, el propio Clement, era muy habilidoso, y muy dúctil con la pelota. Recuerdo a Melano de Cha Roga, otro gran rugbier, Chiquito Campanella, Hugo Millaá, el Poto Epelbaum, y tengo muy buena relación con el Gogui García de El Quillá.El Toro Pelossi es otro gran tipo de Uni, al igual que el Colo Zalazar, gente que trabajó mucho por Uni" sostuvo el Negro Sal.

Por último, se refirió al presente del rugby, y birndó su opinión al señalar que "Al rugby actual lo sigo poco, porque mi actividad, que yo hacía, ya que estuve metido en la política, y en el gremio de Luz y Fuerza, eso me quitó la posibilidad de seguir viendo rugby. Ahora tengo mi compañera del otro lado del río. Tengo una crítica, veo que el rugby es mucho más dinámico, la pelota sale volando, veo los tackles que no son buenos. Me gustan Los Pumas, sigo los Jaguares, que han crecido mucho. He seguido la trayectoria de Maxi Bustos, de Nico Bruzzone, y ahora que está el Puma de Rafaela, Mayco Vivas, me produce una gran satisfacción. Antes era difícil estar en Los Pumas, y ahora me gusta que el equipo argentino tenga jugadores de la región".