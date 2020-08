Rugby: La Salle Jobson regresó a los entrenamientos

Tras casi cien días de inactividad producto de la pandemia de coronavirus que provocó la cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades sanitarias, en el ámbito de la Unión Santafesina de Rugby los clubes pudieron regresar a los entrenamientos. Para ello, el estado provincial, municipal, la UAR y la USR, aprobaron el protocolo de seguridad e higiene.

Una de las instituciones que regresó al trabajo fue el plantel superior de La Salle Jobson, más precisamente a Cabaña Leiva, predio ubicado en el extremo norte de nuestra capital, y siguiendo el legado que siempre se tiene presente del profesor Roberto T. Moreno, un prócer de la entidad colegial.

"Durante la cuarentena pudimos estar entrenando, porque habíamos hecho una compra importante de elementos acá en el club, los cuales los pudimos repartir apenas comenzó toda esta situación del coronavirus. Con lo cual un grupo de casi 35 chicos tuvieron las herramientas para entrenar en su casa" le dijo Diego Coronel a UNO Santa Fe.

El head coach del plantel superior de La Salle Jobson expresó que "era una apuesta que había hecho el club, se invirtió y se pudo utilizar en algo que nos sirvió mucho. El contacto lo manteníamos vía zoom, de lunes a viernes, dos turnos, una a las 14 y otro a las 20, por lo menos el compromiso de la gente que contaba con elementos estuvo siempre".

Acerca del regreso a los entrenamientos en Cabaña Leiva, el entrenador Colegial, destacó que "arrancamos de menos a más, también nos dividimos en dos turnos, y como acá en Cabaña tenemos mucho espacio nos pudimos dividir en grupos para entrenar, en dos turnos, uno a las dos de la tarde y otro a las siete de la tarde, se armó así por cuestiones laborales y de horarios de los chicos".

782020 f2 la salle rugby entrenamiento cabaña leiva.JPG El vicepresidente Grosso, junto al entrenador Coronel y al capitán Moreno. UNO Santa Fe

Agregó que "ahora ya empezamos a unificar todo el trabajo en un sólo turno, a las siete de la tarde, nos podemos dividir en las varias canchas que tiene este predio. Básicamente el trabajo que estamos haciendo ahora es físico, planteamos con el grupo hacer prácticamente una pretemporada. Será un mes físico, como hacemos generalmente en enero, y dentro de un mes ver cómo nos van tirando buenas o malas noticias, y ahí ver cómo le vamos agregando rugby".

"El protocolo nos exige básicamente diez personas a cada mitad de cancha, sin contacto, no hay vestuarios, no hay duchas, no estamos utilizando pelotas, y por eso el entrenamiento se basa más que nada en lo físico", mencionó Coronel acerca de que lineamientos deben seguir para cumplir con las normativas sanitarias.

En relación a qué tipo de competencia se puede llegar a disputar, el director técnico lasallano sostuvo que "la única competencia que veo posible es jugar un torneo más que nada local. No creo que este año nos habiliten viajar a otras ciudades, a otra provincia como Entre Ríos, sobre todo porque está complicado. Y un torneo local sería útil para motivar un poco a los jugadores, y que les permita a los chicos agarrar un poco de ritmo".

"Lo que noté en los jugadores con el regreso a los entrenamientos es que tenían ganas. En las charlas que teníamos con los demás entrenadores era que dudábamos de si habían perdido el entusiasmo, pero no sucedió, y la verdad es que respondieron más que satisfactoriamente todos" finalizó señalando el head coach del plantel de La Salle Jobson.

782020 f3 la salle rugby entrenamiento cabaña leiva.JPG El head coach Diego Coronel destacó la ganas de los jugadores en el regreso. UNO Santa Fe

La importancia del compromiso

"El retorno del club a los entrenamientos fue bajo estricto cumplimiento de los protocolos que nos bajó la Unión Santafesina de Rugby. Estábamos ya todos más que ansiosos por la vuelta a las prácticas, la verdad que hacía falta volver al club del modo que lo estamos haciendo. No es al ciento por ciento, porque tenemos algunas restricciones, pero estamos bien, y lo positivo es que estamos todos juntos nuevamente" le manifestó Alejandro Grosso a UNO Santa Fe.

El vicepresidente de la subcomisión de rugby de La Salle Jobson consideró que "fue difícil sostener un club cerrado durante casi cien días. Nosotros que vivimos este deporte con mucha pasión, cien días es mucho para los deportes amateurs.

Al club no lo dejamos de mantener, lo tuvimos siempre al día, está para abrir, venir y usarlo. Es la única manera, pero se hizo posible con el esfuerzo de todos. Agregó que "obviamente que fue importante el compromiso de los socios, los cuales nos han respondido excelentemente. Porque no tuvimos inconvenientes de ningún tipo.

La comisión directiva hizo una reducción del valor de la cuota societaria, como para aliviar la situación, porque estaba complicado en todos lados, el socio respondió muy bien, y ahora esperando que los chicos retomen con la mayor normalidad posible". Finalmente, Grosso, destacó que "hemos tratado de continuar con las obras que se podían. Dentro de las restricciones hemos hecho bastante, hay cosas que quedaron pendiente que las estamos planificando para hacer ahora, sobre todo terminar el gimnasio. Se trabajó en la parte del quincho, hicimos todos baños nuevos, la intensidad de los trabajos se deben regular por las restricciones lógicas de este momento. Pero siempre tratamos de no quedarnos de brazos cruzados, y siempre estar haciendo obras y mejorando nuestro club".