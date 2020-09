Rugby: los clubes locales pararon los entrenamientos

El aumento de los casos de contagios por el coronavirus en la ciudad de Santa Fe y en el departamento La Capital provocó que los clubes de rugby de la Unión Santafesina de Rugby tomen la acertada determinación de suspender provisoriamente los entrenamientos que venían realizando con estrictos protocolos.

En primer término Santa Fe Rugby tomó la determinación hace un par de semanas frenar los entrenamientos que se venían llevando a cabo en el predio ubicado en el Isef, y luego en Sauce Viejo, lo cual será temporalmente hasta que la situación sanitaria así lo permita. Vale destacar que los jugadores recibieron un plan de trabajo físico preparado por el profesor José Jacquat que llevan adelante del modo que puedan realizarlo, y muchos continúan concurriendo al gimnasio.

Otra de las instituciones que frenó los entrenamientos fue CRAI. Según le confirmó el head coach Héctor Salva a UNO Santa Fe, el plantel Gitano cortó con las prácticas que se venían llevando a cabo a la vera de la autopista. "Decidimos cortar por dos semanas con la finalidad de comenzar una especie de pretemporada a mediados o fines de septiembre. A cuenta que no teníamos una fecha de inicio de algún torneo, y los entrenamientos no tenían mucho sentido. Empezaremos una nueva pretemporada a finales de septiembre, ya pensando en marzo del año que viene, porque ya este no creo que sea conveniente jugar alguna competencia".

592020 f1 clubes usr frenaron entrenamientos.JPG Por precaución CRAI dispuso suspender provisoriamente los entrenamientos del plantel superior. UNO Santa Fe

En el caso del Club Universitario de Santa Fe, de común acuerdo entre el grupo de entrenadores encabezado por Diego Fernández, y el director deportivo, Jorge Bruzzone, por razones estrictamente vinculadas a la salud, se decidió frenar con los entrenamientos que venía realizando el plantel superior en las instalaciones que la entidad posee en el barrio Las Delicias de nuestra capital. Fernández señaló que "consideramos que era más importante cuidar la salud, porque sabíamos que esto en algún momento se iba a agravar. Nos pareció más que razonable, sobre todo para cuidar a los jugadores".

En cuanto a La Salle Jobson, que tiene como head coach a Diego Coronel, también decidieron frenar los entrenamientos que se venían realizando. "Se cortaron los entrenamientos de ir al club hace dos semanas, cuando empezaron los casos en la ciudad. Fue básicamente una decisión por precaución, ya que por suerte ninguno de los chicos tuvo inconvenientes" señaló el capitán Matías Moreno. Igualmente, los jugadores recibieron un plan para hacer de manera individual que prepararon los profesores Alejandro Beber y Juan Pablo Gómez.

En relación a Alma Juniors de Esperanza, el capitán y referente del plantel superior, Sebastián Massi, sostuvo que se venía entrenando con normalidad, pero desde la semana que viene el club será cerrado por dos semanas, y en consecuencia se frenaron los entrenamientos. Se debe a que en Esperanza hubo algunos casos, y como consecuencia de ello la conducción central que tiene como presidente a Alejandro Marcuzzi, dispuso cerrar todo el club.

Los entrenamientos se venían realizando martes y jueves en el polideportivo de la ruta 70, en grupos de veinte, los cuales se dividían en subgrupos de die jugadores, los cuales unos realizaban trabajos físicos, y otros con los implementos del gimnasio y al aire libre, siempre respetando los protocolos oportunamente aprobados por las autoridades locales.

592020 f3 clubes usr frenaron entrenamientos.JPG Para preservar la salud de los jugadores, Uni decidió frenar los entrenamientos. UNO Santa Fe

Cha Roga Club también dispuso la suspensión de los entrenamientos que se venían realizando en Santo Tomé por el aumento de casos, y con el objetivo de preservar a los jugadores. El head coach del plantel superior, José Manuel Ruiz, sostuvo que "Nosotros cortamos los entrenamientos por lo que se está viviendo, les dejamos a los chicos una serie de actividades para que las hagan cada uno de modo individual. Algunos salen a correr, pero las prácticas las cortamos hasta nuevo aviso".

Una de las instituciones que mantiene los entrenamientos es el CRAR de Rafaela. El plantel que conducen Diego Acosta, también entrenador asistente del seleccionado juvenil de la USR, y Cristian Martino, continúan con las prácticas los martes y jueves en el predio ubicado a la vera de la ruta provincial 70, en la cabecera del departamento Castellanos. "Se está entrenando con protocolo, solamente los martes y jueves" indicó Acosta desde Rafaela a UNO Santa Fe.

Otra que no frenó sus prácticas, aunque aguardaban las resoluciones de las autoridades locales, cosa que no sucedió, Querandí Rugby continúa trabajando según lo planificado oportunamente. El presidente Juan José Villar confirmó que las prácticas son solamente físicas, y se llevan adelante los lunes en el parque del Sur, y los martes y jueves en las instalaciones del club ubicadas en Raúl Tacca y 4 de Enero de nuestra capital.