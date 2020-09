El primera línea formado en CRAI contó que "Siempre pudimos salir a correr, los gimnasios también estuvieron cerrados, pero la mayoría de las actividades al aire libre se pudieron desarrollar con total normalidad. Gracias a Dios no nos tocó lo que están viviendo ustedes allá en Argentina con el lockdown total".

image.png El primera línea formado en CRAI, en su paso por el ASBC Rugby Bédarrides de Francia.

"Acá en Sydney estoy viviendo con un compañero colombiano, que lo encontré buscando un departamento, nos hicimos muy amigos, aunque él no juega al rugby, sino que juega al fútbol. Sinceramente fue una suerte habérmelo encontrado acá en Australia. Un día normal mío en Sydney arranca concurriendo a trabajar, lo hago en una compañía de transporte, que es sponsor del club, y después de eso depende del día" destacó el exintegrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Agregó que "como te decía, dependiendo del día, me voy al gimnasio o a rugby. Tenemos los lunes y miércoles también tenemos pesas. Básicamente después de trabajar tengo una actividad física hasta las 8.30 de la noche aproximadamente. Australia es un lugar único y maravilloso, que tampoco me esperaba encontrar, realmente es algo muy groso, y lo estoy disfrutando mucho".

Más sensaciones desde Sydney

Hace ya varios años que Germán se fue a probar suerte al exterior y en el deporte de la pelota ovalada. El foward argentino está muy bien conceptuado a nivel internacional y eso ayuda a poder buscar incursionar en diferentes latitudes. "Empecé jugando en el ASBS Bedarrides de Francia, en la Federal 1, y fue una experiencia fantástica. La verdad es que en cuanto a rugby fue uno de los niveles más altos que me tocó jugar. Sobre todo por como se vive, la cantidad de gente que va a mirar los partidos, y la manera de vivirlo. Es muy futbolero, si lo comparás con nosotros".

image.png En Europa también tuvo la posibilidad de jugar en el Getxo Rugby Taldea en España.

También señaló que "fue una experiencia enriquecedora, me alegro mucho haberlo podido hacer y estoy muy conforme con ese paso. Pero llegó el momento de reinventarme, por así decirlo, y empezar a trabajar también, algo que yo ya tenía en mente, porque era algo que ya el rugby solamente no me alcanzaba. En Francia en el primer año estaba con Nicolás Basile, un argentino que nos hicimos muy amigo, que me ayudó mucho cuando llegué, y en el segundo año el se fue para Vigor y llegó un español del cual también me hice muy amigo".

Previamente pasó por España, sobre lo cual Haeffelli describió que "antes de llegar a Francia, entre 2016 y 2018, estuve en España. Esa experiencia se dio por un contacto que consistió en un ofrecimiento para irme, y la verdad que fue un momento duro porque me costó mucho dejar el CRAI. Por un tema de que habíamos hecho un gran Nacional de Clubes, yo estaba en un buen nivel, se asomaba una posibilidad de integrar un seleccionado nacional, pero como el tiempo pasa y las oportunidades no llegaban, tomé la determinación dura de dejar el club en aquel momento".

image.png Con CRAI jugó el Nacional de Clubes y de allí emigró al rugby europeo con buen suceso.

El exintegrante del combinado de Sudamérica XV resaltó que "a lo mejor fue un poco egoísta porque era un año atípico, porque habíamos logrado cosas lindas en el Nacional de Clubes e íbamos por el Regional. Pero por esas cosas de la vida, uno tiene que elegir por la felicidad, el crecimiento, y yo tenía un objetivo propio y tomé la determinación de seguirlo, la verdad que el club se extraña mucho, pero hay decisiones que duelen, y que cambian nuestro destino y en algún momento hay que tomarlas".

Por último, comentó que "en Getxo Rugby en España fue también una muy linda experiencia, hice muchos amigos, estuve dos años en una ciudad maravillosa. En el rugby me fue muy bien en lo personal, a lo mejor no tanto en lo grupal, pero fue una gran experiencia, como todas las que tuve. El primer año en España estuve con el Patito Todeschini de Gimnasia de Rosario, y en el segundo estuve con otros argentinos. La sensación de haber dejado el club fue dolorosa, como todas las determinaciones duras. Siempre me pregunto que hubiese pasado si me hubiese quedado, aunque nadie es indispensable en el club. Fue algo que me dolió en su momento, se dijeron cosas que estaban fuera de contexto".