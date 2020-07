Rugby: un médico santafesino a nivel sudamericano

"Es imprescindible la presencia del médico en cualquier partido de rugby". Con el correr de los años la presencia de un facultativo se fue tornando fundamental. Tan es la importancia que se la ha dado que ningún partido comienza sin su presencia".

Primero fue con Sudamérica Rugby y posteriormente con la Super Liga Sudamericana, un médico santafesino es la persona que tiene a su cargo esta función clave en el rugby actual. Se trata del doctor Alejandro Marozzi, un especialista en cabeza y cuello, que además de su función en el deporte de la ovalada, lo hace como jefe del servicio en el hospital José María Cullen de nuestra capital.

"Estamos viviendo una situación desagradable, no solamente por la enfermedad y por la pandemia, sino porque estamos lejos de lo que queremos, que estar en la cancha con los jugadores. De ver rugby, de como evolucionan los jugadores, y nos debemos quedar con lo que se pasa por televisión" le dijo el doctor Alejandro Marozzi a UNO Santa Fe.

El reconocido profesional santafesino, responsable médico de la Super Liga Sudamericana de rugby, comentó que "me preocupa la inactividad, que es algo que está pasando en otros deportes. De hecho, ya se ha visto que en ligas de fútbol que han comenzado, se observó que los jugadores han tenido muchas lesiones. Considero que vamos a tener un aumento de las lesiones al regreso del rugby".

Agregó que "hay que prestar mucha atención a la preparación física que van a tener que tener los jugadores previo al inicio de la competencia. Todo se va a ir destrabando de una manera desigual. Porque no en todos los lugares tienen los mismos problemas con la pandemia. Y desgraciadamente, todas las medidas que se tomen van a ser locales, osea que, si en Buenos Aires largan la posibilidad de entrenar o jugar, en otros lugares no, entonces va a ser desigual".

Ante la consulta como está la situación de la actividad rugbística en los demás países sudamericanos, Marozzi contó que "te hablo por la Super Liga que es en lo que ahora estoy involucrado, en Uruguay ya están entrenando, y por estos días se trabaja en el armado de un seven que Sudamérica Rugby seguramente lo va a apoyar. Ellos están entrenando y con grupos completos. El resto de los países no. Como el caso de Brasil, Paraguay y Argentina, mientras que en Chile con entrenamientos de grupos pequeños".

- ¿Como va a influir el parate de casi cien días en los jugadores ?

-No hay dudas que es muy negativo. Porque el jugador de rugby que anhela es jugar. Y en todos los estamentos, desde infantiles, cuyo primer paso es ir hacer amigos, en juveniles ya se juega por puntos, el jugador quiere estar con la pelota, en el verde, en su club y en la cancha. En el caso de los equipos de elite, quieren jugar porque es la forma que tienen de ser vistos en todos lados.

- ¿Te imaginabas hace un tiempo que la cuestión médica esté tan presente en el rugby?

-La verdad es que la parte médica, y lo que se llama el bienestar del jugador. Ha hecho en estos últimos cinco años un avance tremendo. Hasta no hace mucho la presencia del médico no era casi presencial. Antes hasta los mánagers o el entrenador hacían de pseudo médico, llevándole a un trauma leve o más complicado un poco de agua y se solucionaba con eso. Ahora sino hay médico en la cancha, el partido no comienza. Cuanto más nivel de elite, la complejidad mayor.

- ¿También hay más profesionales de la salud presente en los planteles?

-Sobre todo en la parte de elite del rugby. Pero también lo vemos en los clubes, muchos también acá en Santa Fe. La mayoría está trabajando con nutricionistas, con fisioterapeutas, y la verdad es que se hizo un grupo de trabajo interesante.

El trabajo a nivel sudamericano

El reconocido médico especialista en cabeza y cuello expresó que "en Sudamérica Rugby cuando fui director médico estuve tres años. Lo que hicimos fue todo de cero. No había nada. El apoyo era poco. Se le daba importancia a competencia y no al área médica. Lo primero armamos un reglamento y comenzamos a trabajar sobre eso. Luego, lamentablemente no pude seguir porque me nombraron en el hospital Cullen como jefe de servicio, y es un lugar que me requería mucha dedicación. Solicité salir de Sudamérica Rugby, pero quedé ayudando, y luego me pasaron a ser el director médico de la Super Liga Sudamericana".

"Con la Super Liga tuvimos mucha mala suerte. Porque si vos te acordas logramos jugar dos fechas, y con un éxito total. El producto Super Liga Sudamericana es buenísimo, pero hay que cuidarlo. Les da la posibilidad a muchos chicos de jugar en la elite y de entrar a un nivel superlativo en su país. Hay un pequeño sueldo, se los trata como jugadores de elite, con responsabilidades y deberes. Hubo dos fechas, vino el Covid-19, y se canceló todo. A mí me agarró en Paraguay, pero por suerte pudimos regresar. Esa fue la pena. Lo que notamos es que todavía falta darle un click a la superliga, que se entienda que no es un torneo de clubes. En Córdoba, con Ceibos, fue una fiesta", destacó el doctor Alejandro Marozzi.

El médico de SLAR y ex médico del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby indicó que "es casi un hecho que la Super Liga va a volver. Faltará que se destrabe un poco el tema del Covid pero no te extrañe que se quieran presentar otras franquicias. A pesar que fue corto lo que se jugó, fue un éxito desde el punto de vista de la respuesta del público y el seguimiento por televisión. La gente vió y se quedó muy sorprendida, y con muchas ganas. El último partido en Chile fue un éxito, todo, y la gente fue quedó muy entusiasmada".

Más expresiones

- ¿Cuáles son las lesiones que más se están viendo en el rugby?

-Te hablo por la Super Liga. La lesión más importante y a la que le brindamos mucha atención es al traumatismo de cráneo, que es la conmoción cerebral. Ahí apuntamos todas las naves. Son jugadores que están muy entrenados, por lo que desgarros y esguinces son pocos. En la estadística de estos partidos tuvimos muchas conmociones, por lo que significa que se está jugando fuere.

- ¿Como resultó la campaña con los desfibriladores?

-Con el paso del tiempo fue excelente, porque cuando llegas a un club, y ves el desfibrilador te pone muy contento. Te llena de tranquilidad, porque es difícil que a un jugador le pase un evento cardiológico. Porque los jugadores tienen sus aptos médicos antes de jugar, aunque es más probable que un padre, un familiar, alguien del público le pase. Por eso es importante que esté, porque ahí el reloj empieza la cuenta regresiva, son diez minutos que se puede salvar la vida a alguien.