Tras perder ante Colombia en su debut en la Copa América de Brasil 2019, la Selección Argentina igualó 1 a 1 frente a Paraguay en la segunda fecha de la fase de grupos del certamen continental. El equipo que comanda Eduardo Berizzo abrió el marcador por medio de Richard Sánchez, mientras que Lionel Messi, desde los doce pasos, marcó el empate definitivo. Cabe destacar que Franco Armani salvó al cuadro albiceleste: le atajó un penal a Derlis González cuando restaban treinta minutos para el final.

Con esta igualdad, los pupilos de Lionel Scaloni están obligados a quedarse con la victoria ante Qatar, partido que se disputará en el Arena do Gremio el próximo domingo, desde las 16. Ni bien culminó el duelo frente a la Albirroja, Oscar Ruggeri, ex futbolista del combinado nacional y panelista de la TV Pública y Fox Sports, analizó lo que sucedió en el campo de juego. Además, criticó al director técnico de Argentina por las modificaciones que realizó.

En primer lugar, el Cabezón se mostró disconforme con la actitud de los intérpretes de la Selección. “Somos livianitos, pido por lo menos que se enojen todos. Rodrigo De Paul estaba como enojado, fue el que más buscó y pidió la pelota. No somos un equipo, no hacemos pie y no llevamos por delante a nadie. Todo lo contrario, nos llevan a por delante a nosotros. Tiran la pelota para adelante, todo mezclado. Es difícil arreglar esto”, aseveró.

En cuanto a los cambios de Scaloni, el ex defensor del conjunto albiceleste fue contundente. “Saca y pone, eso transmite confusión. En el segundo tiempo, volvimos al primer partido. Era un bolonqui. Hoy nos salvó Armani en el penal porque si lo hacían, no lo empatábamos más. El cuerpo técnico se va a tener que encerrar. Tienen que darle cinco minutos y ver cómo se acomodan los delanteros. Cuando eran dos arriba, se enchufó un poco Argentina. Van a tener que frenar y corregir”, sostuvo.

Por otro lado, Oscar hizo hincapié en que Milton Casco sufrió, al igual que Renzo Saravia en el cotejo frente a Colombia, la falta de un estilo de juego claro. “Casco la tuvo complicada, parecido a Saravia el otro día. Y mirá que tenía a Roberto Pereyra adelante. Hay que dejar de cambiar así evitamos la confusión. A los defensores centrales, dejalos, no los toquemos más”, profundizó.

Ruggeri, quien siempre se caracterizó por decir la verdad de una forma muy cruda, finalizó sus testimonios afirmando: “Es un lío para los ‘mano a mano’. Estamos tardando en encontrar una forma y un equipo. Es un despelote. Los del banco están diciendo ‘ni me miren’. ¿Viste cuando está todo bien y lo miran al entrenador? Hoy miran para otro lado. Hoy, el VAR nos salvó. No queda otra que levantar la cabeza y pensar en Qatar”.

Fuente: UNO Mendoza