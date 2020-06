Sabatini: "La situación de los clubes es muy complicada"

El Club Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay es una de las instituciones históricas de la capital provincial en situación difícil. Con 119 años de vida debió afrontar como todas las instituciones deportivas de la capital provincial el cierre de sus instalaciones a partir de las disposiciones gubernamentales por la pandemia de coronavirus. Marcelo Sabatini, su gerente, detalló el difícil presente.

No es un momento sencillo para los que tienen que conducir una institución de semejante envergadura, ya que hay que hacer frente a muchas cuestiones, con la clara situación de la disminución de la masa societaria. "En un primer momento este tema de la pandemia nos tomó como a todos. Muy de sorpresa porque era algo desconocido, ya que no sabíamos que es lo que podía pasar" le dijo Marcelo Sabatini a UNO Santa Fe.

El gerente general de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay remarcó que "En ese primer momento, particularmente a mi como administrador del club lo vi muy complicado a futuro y desgraciadamente no me equivoqué. Hoy está pasando eso, estamos en una situación complicada en todos los sentidos".

Agregó que "te diría que estamos en una situación de quebranto. Porque a nosotros los ingresos se nos cayeron en un setenta u ochenta por ciento. La cuota societaria es clave porque es lo único que hay en un club. Al caerse el principal y único ingreso, y al continuar de la obligación salarial, se te hace una ecuación, porque los números son así, y con lo cual la cuestión financiera se ha tornado complicada".

23062020 f2 gimnasia marcelo sabatini.JPG El dirigente Mensana destacó que los clubes van a camino al quebranto. UNO Santa Fe

Sabatini resaltó que "no estoy hablando de mantenimiento, me refiero principalmente de que no se alcanza a cubrir ni el cincuenta por ciento de la masa salarial. Y esa es una deuda que se va a ir acumulando. No estamos hablando de mantenimiento, ni cuestiones previsionales. Entonces el panorama es muy complejo. En nuestro caso, el 20 de marzo nos fuimos a casa con 1800 socios y hoy estamos en 550. De los cuales lo seguimos conservando con una cuota del cincuenta por ciento. Porque el club al no estar abierto ni prestando servicio es más una colaboración".

"Tenemos por suerte la ayuda del cincuenta por ciento del personal registrado que son los ATP del gobierno nacional. Que eso está llegando, por lo menos llegaron en los dos meses anteriores. A nivel provincial todavía no hay nada, a nosotros nos llegó la semana pasada una ayuda no reintegrable que en nuestro caso era un aporte del año pasado que no nos había entregado correspondiente a un programa comunitario provincial" a cerca de ayudas para subsanar en parte este cuadro de situación.

En el mismo sentido explicó que "el tema servicios la provincia ya se ha expresado en el sentido de lo que sea agua y luz, en el cual iba a darse tarifa cero para todos estos meses. Eso no está todavía reglamentado, solamente fue un anuncio en el cual se nos indicó que no paguemos esos servicios, porque no habrá reclamos de facturas impagas. A la vez, tenemos que decir que al estar los clubes cerrados tampoco son grandes erogaciones".

23062020 f3 gimnasia marcelo sabatini.JPG Se presentaron todos los protocolos con la intención de volver pronto a la actividad. UNO Santa Fe

Más consideraciones

En cuanto a la vuelta de algunas disciplinas deportivas y la presentación de protocolos, Sabatini destacó que "nosotros estamos en condiciones de comenzar las actividades de preparación física o individual. Que salieron habilitadas en el primer protocolo, más allá de que se habilitó el tenis, el paddle, de deportes individuales. En ese mismo decreto se autorizó la preparación física individual".

"En base a eso nosotros presentamos protocolos para que tanto el básquet y el vóley puedan volver bajo esa figura de entrenamiento individual sin contacto al club a hacer alguna acción individual. Con esos protocolos nosotros estaríamos pudiendo arrancar la semana que viene. Salió otro decreto bajaba la edad a los 12 años, pero si bien es auspicioso, me parece que será complicado armar protocolos para chicos de 12, 13 o 14 años" comentó el dirigente de la entidad mensana.

"La idea es arrancar ahora la semana que viene, siempre y cuando no pase nada, porque nos están bombardeando en los alrededores con casos positivos de Covid-19, y no vaya a darse que tengamos un rebrote. Entonces todo esto es otro tema, algún día hay que volver, a los clubes nos parece bárbaro retomar las actividades deportivas, pero también somos conscientes que son lugares muy complicados de retomar la actividad" finalizó señalando el gerente general Marcelo Sabatini que pintó un cuadro de situación bastante complicado.