El sabor amargo por no obtener la clasificación a la Copa de Oro, en el primer día de competencia, terminó con una sensación agridulce para Los Pumas 7s. La derrota ante Estados Unidos en la final de la Copa de Bronce , marcó el cierre de una gira que tuvo puntos altos y aspectos para corregir .

En el primer partido del día, Argentina se impuso ante Rusia por 21 a 12. El equipo ruso arranco mejor y con la posesión de la pelota llegó al ingoal para marcar diferencias. Sin embargo, con el 7 a 0 en contra, el elenco albiceleste tomó las riendas del partido, y con tries de Roura y Escobio, se fue al descanso 14 a 7 arriba.

En el complemento el mendocino Maximiliano Fillizzola amplió la ventaja (21 a 7) y más allá de un try de Rusia en el cierre del encuentro, sería el elenco de Santiago Gómez Cora, el que obtendría el pase a semifinales.





En dicha instancia el rival de turno fue Canadá. Nuevamente el equipo rival tuvo la primera alegría y se puso en ventaja. Sin embargo, Argentina dio vuelta el tanteador con un try de González en el primer tiempo, y otro de Provenzano al inicio del complemento.

Canadá intentó achicar la ventaja (14 a 5), pero recién lo pudo hacer en la última jugada, lo cual dejaría cifras definitivas 14 a 12 en favor del seleccionado argentino.

La final ante Estados Unidos no arranco bien. Dos tries de Barrett para los del hemisferio Norte marcaron desde el inicio como serían las cosas. Sin embargo, Argentina se recuperó y con un try de Roura se fue al descanso a tiro de try.

Parecía que podía darse la reacción albiceleste en el complemento, pero Estados Unidos se tomaría revancha, y con tres tries más dejaría la placa final en 31 a 12 para quedarse con la Copa de Bronce.

En el primer día de competencia Argentina había logrado vencer a Escocia 19 a 14, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas, primero ante Francia 28 a 14, y ante Nueva Zelanda por 17 a 12.





En Hamilton, el campeón resultó el conjunto de Fiji al imponerse en la final por 24 a 17, mientras que el ganador de Bronce fue Australia al superar en la final al local, Nueva Zelanda, por un ajustado 8 a 7. El quinto lugar correspondió a Samoa al ganarle a Kenia 19 a 15, y el decimo tercer lugar, quedó para Francia al dar cuenta ante Gales por 19 a 17.

Será cuestión de tomar el aprendizaje de lo que fueron estas dos semanas en Sydney y Hamilton. En el horizonte se asoma Las Vegas (2 al 4 de marzo) y Vancouver (10 y 11 de marzo), dos oportunidades para seguir creciendo como equipo, de cara al objetivo principal de la temporada, la Copa del Mundo en San Francisco, durante el mes de julio.

El plantel argentino estuvo integrado por los siguientes jugadores: Lautaro Bazán Vélez ( Córdoba Athlétic), Felipe Del Mestre (Pucará), Severiano Escobio (Hindú Club ), Maximiliano Filizzola (Marista de Mendoza), Luciano González (La Tablada de Córdoba), Fernando Luna (Córdoba Athlétic), Santiago Mare (Regatas de Bella Vista), Marcos Moroni (CUBA), Matías Osadczuk (Sitas), Máximo Provenzano (Asociación Alumni), Gastón Revol (La Tablada de Córdoba), Conrado Roura (Palermo Bajo) y Franco Sábato (Asociación Alumni).