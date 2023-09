Saldo negativo para los equipos de la USR en la Reclasificación A

A la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela cayó frente al muy buen elenco del Jockey Club de Venado Tuerto por 58 a 33 con el arbitraje del santafesino Fabián Prats. Los puntos para el equipo conducido por Alejandro Chiavón llegaron por tries de Santiago Kerstens, Esteban Appo, Juan Ignacio Ghizzoni, Gastón Kerstens y Mateo Ferrero, más cuatro conversiones de Kerstens.

En Fisherton, Caranchos venció ajustadamente a Rowing por 10 a 8. Las posiciones quedaron asi: Jockey de Venado Tuerto 14, Paraná Rowing 10, Caranchos 9, Tilcara de Paraná 8, CRAR de Rafaela 5, La Salle Jobson 3 y Alma Juniors de Esperanza 0. La próxima fecha a disputarse el sábado 30 de septiembre jugaráan La Salle Jobson con Caranchos, Jockey de Venado Tuerto con Alma Juniors de Esperanza, Paraná Rowing Club con CRAR de Rafaela, quedando libre Tilcara de Paraná.

En la Reclasificación B, en la Granja la Esmeralda, Universitario de Santa Fe superó a Querandí RC por 50 a 10, y en la provincia de Buenos Aires, Cha Roga perdió frente a Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 25 a 3. En el departamento Castellanos, Brown de San Vicente fue doblegado por Logaritmo por 17 a 6, y en el departamento General López, Los Pampas de Rufino derrotó a Provincial de Rosario por 34 a 26.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Los Pampas de Rufino 14, Logaritmo 13, Gimnasia de Pergamino 8, Universitario de Santa Fe 7, Cha Roga y Provincial 5, Brown de San Vicente 4, y Querandí RC 0. La próxima fecha a disputarse el sábado 30 se cruzarán Querandí con Gimnasia y Esgrima de Pergamino, Cha Roga con Brown de San Vicente, Logaritmo con Los Pampas de Rufino y Provincial con Universitario de Santa Fe.

En la cuarta fecha del Regional de Menores de 19, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby superó a Estudiantes de Paraná por 34 a 16, y en cancha de Jockey de Rosario, CRAI venció a Old Resian por 48 a 12. En Fisherton, Jockey de Rosario derrotó a Atlético del Rosario por 53 a 10, y el Paraná Rowing Club hizo lo propio con Gimnasia de Rosario por 15 a 13. Las posiciones quedaron así: Jockey de Rosario 20, CRAI 16, Santa Fe Rugby 14, Rowing y Gimnasia de Rosario 10, Atlético del Rosario 7, Old Resian y Estudiantes de Paraná 1. La próxima fecha jugarán CRAI con Rowing, Estudiantes con Old Resian, Atlético del Rosario con Santa Fe Rugby y Gimnasia de Rosario con Jockey.

Reclasificación2.jpg El conjunto local no pudo en Sauce Montrull con el Verde paranaense y fue derrotado por 28 a 24. Gentileza UNO ER

Síntesis:

Tilcara 28- La Salle Jobson 24

Tilcara: Xavier Alonso, Ángel Macor y Tomás Werner; Juan Cassalongue y Christian Savio; Mateo González, Mateo De la Rosa y Juan Arnau; Augusto Castiglioni y Facundo Arias; Agustín Lacunza, Valentín Di Liscia, Lautaro Cipriani, Joaquín Scaminol y tomás Sigura. Entrenador: Alejandro Arrías. Luego ingresaron: Brian Perrone, Luca Romagnino, Nicolás Montes, Justo Seghezzo, Matías Giupponi, Justo Ibaquez, Álvaro Arias e Ivo Candido.

La Salle Jobson: Ignacio Volpato, Valentín Zabczak y Ángel Díaz; Javier Segado y Francisco Álvarez; Juan Ignacio Grosso; Juan Cruz Hadad y Lautaro Alesso; Agustín Kohibrener y Gerónimo Rosa; Gonzalo Lege, Maximiliano Fournel, Emanuel Piris, Mateo Grosso y Alejandro Benítez. Entrenador: Diego Coronel. Luego ingresaron: Pablo Yusle, Leandro Tacca, Eliseo Ferreyra, Facundo Gaete y Federico Venanzi.

Primer tiempo: 7´ try Alejandro Benítez, 13´ try penal (T), 32´ try Ignacio Volpato convertido por Gerónimo Rosa.

Segundo tiempo: 6´ try Lautaro Alesso convertido por Gerónimo Rosa, 16´ try penal (T), 19´ try Ignacio Volpato, 22´ try Tomás Sigura convertido por Joaquín Scarinci.

Tarjeta amarilla: Lautaro Cipriani (T); Juan Cruz Hadad y Mateo Grosso (LS).

Cancha: Tilcara (Paraná).