"Sampaoli ilusionó al país con salir campeón sin ningún proyecto"

"Yo lo admiro muchísimo. En mi barrio le diríamos 'chancho arriba de un árbol', porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Ilusionó a todo el país con salir campeón del mundo sin ningún proyecto", afirmó el ex-técnico de Chile, en TyC Sports Mundial.





"No digo que Sampaoli no tenga idea de lo que hace, pero sí que no tiene convicciones. Llegó con una idea, la cambió y la postergó. De una línea de 3 a una de 4, de no convocar a poner a Enzo Pérez de titular, de preguntarle a Lionel Messi qué hacer", agregó.





Por otra parte, Borghi fue duro con la actuación de la Selección. "Argentina participó en el Mundial, no lo jugó. Yo esperaba que salga campeón, cada 4 años uno tiene la ilusión, pero no hay un equipo. Islandia nos puede ganar en mil cosas, pero en el fútbol no. No ayudamos al mejor del mundo", comentó.





Además, el Bichi analizó la estructura del fútbol argentino con su estilo particular. "Primero hay que saber contar, no existe el 38 a 38 en una elección. Después, el 'Viejo' (Julio Grondona) no cambiaba tanto de técnico. Veo a Uruguay y me da envidia, escucho al 'Maestro' Tabárez y aprendo. Sampaoli está sacando músculo y todo tatuado... ¡Ponete una camisa!", manifestó.





"Demostró que no tiene proyectos. Escribió que no planifica, que no analiza los partidos. No es un técnico que pueda generar un bienestar en el fútbol argentino. El plan tiene que ser de la federación, no del técnico que llegue", concluyó Borghi.