Sampaoli minimizó el incidente en Casilda y dijo que "la sociedad tiene mucha envidia"

Sampaoli mantuvo ayer un coloquio en su honor, protagonizado mayoritariamente por hinchas de Universidad de Chile, donde se refirió al incidente que mantuvo el sábado a la madrugada con agentes de tránsito luego del casamiento de su hija en Casilda.



El entrenador, que pidió disculpas públicamente por ese hecho a través de la página web de la El entrenador, que pidió disculpas públicamente por ese hecho a través de la página web de la AFA , en Chile señaló: "Fue un incidente aislado que terminó en una discusión y se valoriza mucho, debido a eso que tiene la sociedad de mucha envidia, que ve que al otro le va mal", según reprodujo hoy La Tercera.



Dirigiéndose a los hinchas de la 'U', equipo al que dirigió y fue campeón, manifestó: "Hay algo que me une con este club tan grande con tanta gente y hace que me haga volver a estar acá con ellos" y agregó que "el día que este club me necesite yo creo que en algún momento nos volveremos a encontrar, cuando ustedes sean parte de la construcción de la U".

