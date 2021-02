San Cristóbal, en busca de hacer una buena campaña

"Un poco con todo esto que pasó de la pandemia, la vuelta a los entrenamientos fue con muchas ganas, con chicos que tuvieron que saltar de sexta a reserva, con chicos jóvenes, con un proyecto que sigue en pie, en el cual es apuntar a los chicos del club y trabajar bien con las inferiores. La idea es trabajar con las inferiores mayores, y plantel de primera y reserva, que todo sea un mismo plantel de técnicos" comenzó expresando Mario Donetti a UNO Santa Fe.

SanCristobal1.jpg El plantel de San Cristóbal viene entrenando con mucha intensidad en la pretemporada que realizan en la histórica institución. UNO Santa Fe

El director técnico de primera división de San Cristóbal de Ángel Gallardo explicó que "El objetivo de este trabajo de coordinación es formar jugadores como para que lleguen a primera, y San Cristóbal, que toda la vida lo hizo, se nutra de sus propios jugadores, y explotar lo que tiene, porque la verdad es que es muy rico, ya que en inferiores tenemos muy buenos valores".

El extécnico de Sportivo del Norte de Esperanza consideró que "tenemos muchos jugadores, en la actualidad contamos con unos 20 jugadores por categoría, y la verdad que tratamos de trabajar lo mejor posible, con un esquema bien ordenado. La intención es bajar el proyecto de primera hacia las inferiores, cosa que hablemos todos el mismo idioma dentro del club. El tema de los resultados ayuda mucho, el ascenso colabora a que los chicos crean, que han visto jugadores que siendo de quinta jugaron en primera. Como Gudiño que fue el cuatro de la final con Nuevo Horizonte, es un chico de quinta, y esas son todas cosas que ayudan mucho al crecimiento en todo sentido".

En cuanto a altas y bajas en el plantel que lo tiene como conductor sostuvo que "en relación al equipo que consiguió el ascenso se han perdido uno o dos jugadores que han querido buscar otro rumbo, por ahí del mismo club, que querían probar otra cosa, y nosotros acá no retenemos a nadie. Tratamos de que ellos sean felices, que si quiere aires nuevos no hay problema. Y así como se fueron este par de chicos, otros chicos tuvieron la suerte de estar a prueba en Atlético Rafaela y en Colón. Después han venido un montón de chicos que han dejado el club, porque a lo mejor no les gustaba jugar en la B, o por buscar nuevos horizontes, hoy están con nosotros nuevamente, y son más que bienvenidos".

SanCristobal3.jpg El Gringo Donetti junto a sus colaboradores buscan la puesta a punto para hacer frente al certamen principal de Liga Santafesina. UNO Santa Fe

Más sensaciones desde Ángel Gallardo

"Uno con eso de que va a pasar y como lo van a absorber los jugadores al parate del año pasado está un poco ansioso. Por ahí es más de la cabeza que del juego, y sobre todo en la gente grande. Nosotros no tenemos gente grande y por ahí no lo vamos a ver. Tenemos legendarios como Gustavo Coll, que están del año pasado, el único muchacho grande, un tipo que es muy consciente con su cuerpo. Y los otros, que tienen 20 o 21 años, no creo que los afecte mucho que digamos, y si a la gente más grande. Porque, un poco la cabeza, ya que cuando tenés familia los valores cambian" consideró el exentrenador de Juventud Unida de Candioti.

SanCristobal4.jpg El foco del equipo de Ángel Gallardo está puesto en Sanjustino y Colón de San Justo, los rivales de las dos primeras fechas. UNO Santa Fe

El Gringo Donetti manifestó que "la pretemporada la arrancamos el 20 de enero, trabajamos seis días a la semana y descansamos los domingos. El fin de semana pasado fue el primero que tuvieron descanso los chicos, y ya hemos jugado cinco amistosos. Hemos jugado con la Casita, con Canarios, Libertad de Nelson, Atenas de Santo Tomé y con Cosmos. Fueron lindas medidas, al equipo fue de menor a mayor, mejoramos mucho de un partido a otro. Es lo que estamos buscando, un equipo rápido, cometemos algunas equivocaciones, aunque para eso está la pretemporada. Pero en líneas generales los veo muy bien y muy comprometidos a los chicos".

En relación al objetivo que San Cristóbal tiene en el torneo destacó que "lo que nos hemos planteado son dos cuestiones diferentes. Uno si lo habla a nivel dirigencial te dicen que la cuestión es permanecer en la A, en lo grupal las expectativas siempre son buenas, uno quiere más arriba, y en lo personal a mi me gusta salir campeón o pelear el campeonato. A mí en el 2012, con este club me pasó que salimos subcampeones de un equipo que venía de ascender con Ricardo Bertona. En el 2011 ascendió San Cristóbal, en el 2012 agarré yo, y salimos subcampeones detrás de Colón de San Justo, y bueno, porque no mejorar esa campaña".