San Lorenzo debutó en la Sudamericana con un triunfo ante Atlético Mineiro

La revancha se disputará el martes 8 de mayo, a partir de las 21.30, en Belo Horizonte, y el ganador accederá a la segunda ronda, cuyos cruces se sortearán una vez que estén todos los clasificados de esta instancia.





Con una formación alternativa y la urgencia de recuperarse del 0-5 recibido el domingo ante Godoy Cruz por la Superliga (lo que le restó casi todas sus chances de pelear por el título), San Lorenzo salió decidido a buscar la victoria, aunque se encontró con un rival que, lejos de refugiarse atrás, le disputó la tenencia del balón en el mediocampo.





Con Adilson, Elías y Luan, Mineiro mostró prolijidad en el traslado, pero falló en el pase final y apenas generó una situación de gol a lo largo de la primera etapa, cuando el ex River Juan Cazares sacó un remate desde afuera del área que salió apenas desviado.





A esa altura el local ya había logrado la apertura del marcador, a los 39' luego de una jugada que inició Alexis Castro y finalizó Gudiño -una de las figuras del Ciclón- tras un despeje del arquero Víctor. Ese sector, el de Gudiño -bien complementado por Paulo Díaz-, fue el que usó San Lorenzo para canalizar la mayoría de sus ataques.





Y aunque le faltó profundidad para asistir a Nicolás Blandi, también por cierta desconexión de Rubén Botta, le alcanzó para llegar al descanso con el resultado a favor. El conjunto brasileño salió decidido hacia el empate desde el primer minuto del complemento, impulsado por el juego que le dio el ingreso de Gustavo Blanco (en reemplazo de Adilson).





Pero San Lorenzo se sintió cómodo para jugar de contragolpe y así generó dos chances muy claras para ampliar la ventaja en los instantes iniciales, a los 4' y a los 7', que desperdició Blandi en ambas ocasiones.





Así se fue desarrollando el segundo tiempo: Mineiro con la pelota y más insinuaciones que riesgo real frente al arco de Navarro, y San Lorenzo con orden para defender y sacar la contra. Pero el marcador no se alteró. El 1-0 para el equipo azulgrana terminó siendo justo, y habrá que esperar hasta el 8 de mayo para ver si también fue suficiente.





Síntesis





San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Gabriel Gudiño, Juan Mercier, Robert Piris Da Motta y Alexis Castro; Rubén Botta; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.





Atlético Mineiro: Víctor; Patric, Bremer, Gabriel y Fabio Santos; Adilson, Luan, Elías, Juan Casares y Rómulo Otero; Ricardo Oliveira. DT: Thiago Larghi.





Gol en el primer tiempo: 39' Gabriel Gudiño (SL).





Cambios: en el segundo tiempo, 15' Gustavo Blanco por Adilson (AM), 25' Juan Cavallaro por Botta (SL), 26' Erik por Otero (AM), 31' Nicolás Reniero por Blandi (SL) y 36' Tomás Andrade por Luan (AM).





Amonestados: Piris da Motta (SL); Blanco, Bremer (AM).





Árbitro: Leodán González (Uruguay).





Estadio: Nuevo Gasómetro.

