San Lorenzo, el primero de los grandes en salir a escena

El partido se jugará en el estadio Julio Humberto Grondona y será controlado por Fernando Echenique, asistido por Diego Romero y Hugo Páez, y con televisación de TyC Sports.





San Lorenzo, que viene de presentar su nueva versión con mismo entrenador (Claudio Biaggio) en Brasil con derrota ante Chapecoense por 2-1, intentará resetear su juego.





Algo mostró entre semana en Chapecó, con más tenencia y una defensa de más altura en el campo de juego, dejando atrás la especulación y el plantarse de contragolpe, como se vio -por necesidad- en la temporada pasada de la Superliga, donde finalizó tercero.





Con la Copa Sudamericana como objetivo internacional - enfrentará a Deportes Temuco de Chile-, el "Ciclón" incorporó dos jugadores de jerarquía y recorrido como Pablo Mouche y Ariel Rojas, más una apuesta como Santiago González (ex Deportivo Maipú).





Como contrapartida, las bajas fueron de experiencia también: Marcos Angeleri, Juan Mercier y Matías Caruzzo, además del retiro del emblema Leandro Romagnoli, quien asumió como manager en reemplazo de Bernardo Romeo.





"Enfrentar a San Lorenzo, para ellos, es importante. Algunos no van a jugar nunca más contra nosotros. Yo jugué en la Liga de Olavarría, de Mercedes y de Venado Tuerto. Y sé que, cuando tocan partidos tan importantes para ellos, son los que tienen que preparar para igualar en lo físico y en lo técnico al rival", indicó Biaggio.





En la misma línea, agregó: "No van a perder nada si no ganan porque son de otra categoría, porque si San Lorenzo gana es lo normal. Eso, la obligación de ganar, puede jugarnos en contra. Tenemos que dar el 100% y saber que no hay ningún partido fácil".





Probables formaciones

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Paulo Díaz, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Robert Piris da Motta, Alexis Castro, Jonás Acevedo; Nicolás Reniero, Pablo Mouche. DT: Claudio Biaggio.

Racing: Leonardo Rodríguez; Hernán Olocco, Rodrigo López, Juan Tejera, Maximiliano Villa; Mariano Martínez, Gonzalo Vaudagna, Alejandro Luna, Fabio Alvarez; Pablo López; Matías Manzano. DT: Francisco Silva.

Cancha: Arsenal. Árbitro: Fernando Echenique. Hora de inicio: 21.10 Televisa: TyC Sports.

San Lorenzo hará su estreno en la Copa Argentina , al enfrentar este lunes, desde las 21.10, a Racing de Córdoba, por los 32vos de final del certamen nacional.