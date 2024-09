San Lorenzo juega ante Platense urgido de un triunfo para tomar envion

Para este encuentro, su técnico Leandro Romagnoli no tendría dudas y repetiría el mismo once que le ganó a “La T”. La única duda sería si el ex Banfield Eric Remedi, quien llega de una lesión, forme parte del equipo titular y en caso de que el “Pipi” así los disponga, reemplazaría al mediocampista Santiago Sosa. También, el refuerzo Francisco Fydriszewski ya se encuentra habilitado para jugar con la camiseta del “Ciclón” y, tal vez, pueda sumar minutos.

Por su parte, Platense viene de ganarle por 2-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza con goles de sus delanteros Mateo Pellegrino y Ronaldo Martínez. El “Calamar” suma 15 puntos en la tabla y se encuentra en el decimoséptimo puesto.

El entrenador Favio Orsi también optaría por repetir el mismo equipo que superó a la “Lepra mendocina”.

Probables formaciones de Platense y San Lorenzo

Liga Profesional 2024.

Fecha 13.

Platense - San Lorenzo.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Mauro Vigliano.

Hora de inicio: 14.30. TV: ESPN Premium.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Guido Mainero, Fernando Juárez, Leonel Picco; Franco Minerva; Iván Gómez y Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Nahuel Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Santiago Sosa o Eric Remedi, Elián Irala; Iván Leguizamón, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Leandro Romagnoli.