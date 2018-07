San Lorenzo le ganó a Racing de Córdoba y espera por Colón o Morón

San Lorenzo de Almagro venció este lunes por 1-0 a Racing de Córdoba en un encuentro válido por los 32avos de final de la Copa Argentina





El único gol del encuentro lo hizo el chileno Paulo Díaz de cabeza, tras una salida fallida del arquero del club cordobés.





San Lorenzo enfrentará en 16avos de final al ganador del encuentro entre Colón de Santa Fe y Deportivo Morón.





Gol de Díaz para San Lorenzo (1-0)





El hecho de no tener competencia desde hacía bastante tiempo generó que San Lorenzo no pudiera marcar su jerarquía, no sólo por la calidad de sus futbolistas sino también por la diferencia de categoría. Del otro lado se presentó un Racing de Córdoba que jugaba la Fase Final del certamen por primera vez y tenía la ilusión de igualar lo que había hecho Luján en la tarde de Junín.



Cuando parecía que el partido iba a tener destino de penales, por las pocas oportunidades de ambos equipos, llegó la apertura del marcador a los 17 minutos del segundo tiempo, a través de un cabezazo de Paulo Díaz, quien sentenció el 1-0 definitivo, tras un preciso tiro libre de Pablo Mouche. El delantero ex Boca y protagonista del centro del gol se convirtió en uno de los refuerzos de San Lorenzo, al igual que Ariel Rojas (ingresó en el segundo tiempo).