San Lorenzo quiere ratificar su lugar en la Libertadores

El encuentro se disputará a partir de las 20 en el estadio Pedro Bidegain, del porteño barrio del Bajo Flores, con arbitraje de Andrés Merlos , y televisación de TNT Sports. El amplio historial de 112 partidos favorece al Ciclón con 65 triunfos, contra 23 del ''funebrero'' y hubo 24 empates.





En el último enfrentamiento, en el Clausura 2010, San Lorenzo, de local, se impuso 3-1. El equipo azulgrana marcha en el tercer lugar del certamen, con 43 unidades (integra el lote de los cinco primeros equipos que clasifican a la Libertadores), a un punto de su inmediato perseguidor, Independiente, y a 7 del líder, Boca Juniors.





Según el mediocampista Alexis Castro "el objetivo" de su equipo "es clasificar a la próxima Copa Libertadores" y admitió que quedó lejos de la posibilidad de quedarse con el título de la Superliga Argentina de Fútbol, aunque alertó que darán "pelea hasta el final", en declaraciones de las últimas horas.





El Ciclón, que viene de empatar 2-2 con Vélez, en Liniers, presentará el ingreso de Nicolás Reniero por el capitán, Nicolás Blandi, quien ante el Fortín sufrió una "lesión grado uno (contractura) en el bíceps femoral izquierdo", que lo obligará a perderse también el siguiente partido con Patronato en Paraná. Chacarita, uno de los cuatro equipos que ya perdieron la categoría, junto a Olimpo, Temperley y Arsenal de Sarandí, la fecha pasada perdió 2-0 ante Colón de Santa Fe en San Martín.





Con relación a la derrota con los ''sabaleros'' habría variantes: Gabriel Lazarte ingresaría por Gian Croci y Juan Ignacio Álvarez por el uruguayo Hernán Petryk. en la defensa; el colombiano Yefri Reyes estará en el mediocampo en lugar de Emmanuel Martínez.





El mediocampista Federico Vismara comentó que "en el torneo merecimos más puntos y no los conseguimos, pero acá no se gana con merecimientos. La gente entendió que dimos todo y nos despidió muy bien el otro día ante Colón. Ese gesto es invalorable". Para su actuación en la Primera B Nacional el club podría incorporar al ex futbolista de la entidad Damián Manso como manager deportivo.





Probables formaciones

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Robert Piris Da Motta y Franco Moyano; Gabriel Gudiño, Rubén Botta y Nahuel Barrios; Nicolás Reniero. DT: Claudio Biaggio.

Chacarita: Pedro Fernández; Juan Ignacio Álvarez, Germán Ré, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Nahuel Menéndez, Federico Vismara, Yefri Reyes Martinez y Juan Manuel Imbert; Matías Rodríguez y Mauro Matos. DT: Sebastián Pena.





Árbitro: Andrés Merlos.

Cancha: San Lorenzo.

Hora de inicio: 20.

Televisa: TNT Sports

