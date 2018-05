San Lorenzo se clasificó a la Libertadores y se festejó en Santa Fe

San Lorenzo se aseguró la clasificación, al vencer como local a Belgrano 2-0, en el marco de la 26ª y penúltima fecha de la Superliga. Los goles del equipo de Boedo, que quedó a tres puntos del líder Boca , aunque con 2 partidos más, fueron convertidos por Blandi, de penal (25m PT) y Gudiño (34m ST).

El primer tiempo lo dominó Belgrano, sobre todo con los desbordes por derecha de Tomás Guidara y Leonardo Sequeira, que les ganaron las espaldas a Alexis Castro y Gabriel Rojas.

El equipo cordobés presionó alto con jugadas de ataque con lo que el 'Ciclón' no podía salir con claridad. Así fue que el conjunto mediterráneo llegó a los 10 minutos con un cabezazo de Sequeira, que tapó Nicolás Navarro.Instantes después, el mismo volante del 'Pirata' hizo estrellar en el travesaño un pelotazo desde afuera del área. Hasta ahí, el dominio era de Belgrano, que se mostraba superior al dueño de casa.Pero la sorpresa la ofreció San Lorenzo, con una salida de Rojas por izquierda (la primer jugada de riesgo generada por el equipo del Bajo Flores), que tiró un centro dirigido a Nicolás Blandi, pegando la pelota en el brazo izquierdo de Erik Godoy, sancionando penal correspondiente el árbitro Nicolás Lamolina, el que ejecutó Blandi, para abrir el marcador a los 25 minutos.Un minuto después, Blandi tuvo otro oportunidad para el Ciclón, cuando llegó solo al área y tomó la decisión equivocada de rematar al arco para que Lucas Acosta se luciera tapando el envío, cuando se imponía la cesión a Rubén Botta, que llegaba mejor perfilado por derecha.Esto fue una muestra de lo que San Lorenzo no supo aprovechar para estirar la ventaja, en el momento de desconcierto y pérdida de dominio que mostró Belgrano.Poco a poco, los de la Docta volvieron a tener protagonismo, en especial con el desempeño desequilibrante de Sequeira, aunque no tuvieron la precisión necesaria para finalizar las jugadas peligrosas.En la segunda etapa, el equipo azulgrana apareció mejor, manejando la pelota generó un par de situaciones propicias para sacar más ventaja.La primera fue a los 3 minutos cuando Botta desbordó por derecha y tiró el centro para Castro, cuyo remate final de emboquillada rozó el travesaño. Luego, otro tiro violento de Castro fue conjurado por Acosta.Al promediar el segundo período se recuperó Belgrano y pasó, otra vez, a ser superior al equipo local, teniendo a los 31 minutos una llegada de Guidara por derecha para poder igualar, pero su tiro se estrelló en el caño izquierdo del arco de Navarro.Otra situación, más tarde, la desperdició Jorge Ortíz con un remate desviado desde inmejorable posición.Cuando los cordobeses hacían los méritos suficientes para la igualdad un error defensivo, con un mal despeje de Federico Lértora, posibilitó que Gudiño definiera un esporádico contraataque de San Lorenzo para cerrar el triunfo.Fue una victoria importante para el 'Ciclón' por la clasificación a la Libertadores 2019, pero deslucida como los últimos desempeños del equipo del 'Pampa' Claudio Biaggio, que como mayor mérito ha tenido su efectividad.En lo anecdótico quedó lo que pudo ser el último partido de Leandro Romagnoli en el Nuevo Gasómetro, que fue ovacionado cuando entró por el lesionado Blandi, a los 40 minutos del segundo tiempo. El ídolo de los sanlorencistas debe determinar si al final del torneo decide dar fin a su exitosa carrera.Por la última fecha de la Superliga, San Lorenzo visitará a River Plate, el lunes 14, y Belgrano, para asegurarse la clasificación a la Sudamericana 2019 deberá vencer a Temperley, el sábado 12 en Córdoba El defensor de Belgrano, el madrynense Cristian Lema criticó la tarea del árbitro Nicolás Lamolina y remarcó que "nadie sabe qué mano es penal y qué mano no"."Nos cobra mal un penal en contra, porque nunca extiendo la mano, y en una jugada parecida en el área de ellos no cobra nada. Cada árbitro tiene su reglamento y nadie sabe qué mano es penal y qué mano no", puntualizó el defensor del conjunto cordobés."Lo sufrimos como muchos otros clubes y la verdad es que nos molesta, porque somos un equipo humilde y no nos sobra nada. Se hace difícil así", agregó.Respecto del partido, y más allá de la actuación arbitral, Lema rescató el juego de su equipo "en el primer tiempo" y lamentó "las oportunidades perdidas"."Generamos varias chances para convertir y no lo hicimos, y al final eso nos pasó factura. Nos vamos sin nada cuando creo que hicimos méritos para llevarnos algo, sobre todo por la actuación de la primera etapa", señaló.Finalmente, respecto de su futuro y la posibilidad de ser transferido, el defensor aseguró que "se verá al final del campeonato, porque Belgrano tiene todavía un partido por delante y el objetivo de entrar a la Sudamericana del año que viene".Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Ruben Botta, Franco Moyano, Robert Piris Da Motta y Alexis Castro; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.Lucas Acosta; Tomás Guidara, Erik Godoy, Cristian Lema y Sebastián Luna; Leonardo Sequeira, Federico Lértora, Jorge Ortiz y Jonás Aguirre; Matías Suárez y Mauro Guevgeozian. DT: Pablo Lavallén.Cambios en el segundo tiempo: 15m, Fabricio Brener por Aguirre (B); 23m, Nahuel Barrios por Botta (SL); 29m, Gabriel Gudiño por Castro (SL); 30m, Maximiliano Lugo por Guevgeozian (B); 40m, Leandro Romagnoli por Blandi (SL) y Jonathan Ramis por Ortíz (B).Amonestados: Rojas, Moyano y Castro (SL); Lértora, Guidara, Lema y Godoy (B).Arbitro: Nicolás Lamolina.Estadio: Pedro Bidegain.