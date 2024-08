San Lorenzo y Talleres, duelo de elencos heridos en Boedo

San Lorenzo viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro y, también, cayó en la undécima fecha frente a Boca por 3-2, en un partido donde el “Ciclón” había comenzado ganando.

De esta forma, el “Cuervo” se posiciona vigésimo séptimo en la tabla de posiciones con 7 puntos, a solo dos unidades del último del torneo, Central Córdoba. Solo ha podido conseguir una victoria, acumula cuatro empates y cinco derrotas. A su vez, tiene un partido pendiente por disputar ante Godoy Cruz por la tercera fecha.

Si bien el director técnico Leandro Romagnoli no definió el equipo, se cree que no realizará modificaciones en relación al once inicial que jugó ante el “Galo” en Brasil. El refuerzo Francisco Fydriszewski está en la lista de concentrados pero se espera su habilitación para que pueda jugar.

Por su lado, Talleres también llega de quedar eliminado ante River por los octavos de final de la Copa Libertadores y, en diferencia a la realidad del “Ciclón”, viene de ganarle a Independiente Rivadavia en el torneo por 2-1.

La “T” intentará llevarse una victoria para poder acercarse a la punta, ya que se encuentra séptimo con 20 puntos. Esto se debe a la suma de cinco partidos ganados, cinco partidos empatados y solo uno perdido.

Probables formaciones

San Lorenzo: Gastón Gómez; Oscar Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elías Baez; Nicolás Tripicchio, Santiago Sosa, Elián Matías Irala; Iván Leguizamon, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Leandro Romagnoli.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavides, Matías Catalan, Juan Portillo, Blas Riveros o Miguel Navarro; Juan Portilla, Franco Moyano, Matías Galarza; Sebastián Palacios, Cristian Tarragona o Federico Girotti y Valentín Depietri o Bruno Barticciotto. DT: Walter Ribonetto.

Hora de inicio: 14.30

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nazareno Arasa

Televisa: ESPN Premium.