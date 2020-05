San Martín (SJ) deja sin trabajo a varios exjugadores de Colón y Unión

La situación es difícil en muchos clubes del ascenso, entre ellos San Martín de San Juan, que contaba hasta el paréntesis por coronavirus, con muchos exjugadores de Colón y Unión.

El presidente Jorge Miadosqui expresó que “seguramente tendremos que formar un equipo totalmente distinto de acuerdo a los ingresos que tengamos en su momento. No sabemos con qué vamos a contar el mes que viene o el otro mes o hasta diciembre. Yo creo que va a ser imposible jugar antes de diciembre”.

Más adelante, confirmó que son 19 los futbolistas que no podrán seguir en la institución. “Son jugadores que deben saber que llegamos hasta esa fecha, pagándoles o no, no sabemos. Pero vamos cumpliendo en el día a día. Lo que podemos decir es que sí, el 70% quedaría desvinculado del club”.

El titular de San Martín (SJ) remarcó que está en una situación complicada a causa del paréntesis por coronavirus. Contó que perdieron algunos sponsors, que por la inactividad no hay recaudación e ingresos a través de los socios. Sin embargo aseguró que todos los empleados están al día.

“Nosotros tenemos una realidad mucho más tranquila que otros clubes de la Primera Nacional. Debemos ser una de las instituciones que estamos mejor posicionadas en lo que se refiere a la situación económica. Pero no sabemos cuál es el futuro”, aclaró el presidente.

Hasta junio tenían contrato con el Verdinegro sanjuanino Marcos Fernández, Raúl Iberbia y Martín Bravo, todos con pasado en Colón. Asimismo, Nicolás Bertocchi, con un paso por Unión.

Otra noticia con la que sorprendió el dirigente fue al contar que Paulo Ferrari nunca firmó contrato y es un técnico virtual. “Hoy no hay contrato, hay charlas nomás. Todo quedó ahí, esperando. Pero hay un compromiso” con el técnico”, dijo.