Sánchez reemplaza a Arca en el plantel de básquet de Unión

En diálogo con UNO Santa Fe , el exjugador de Argentino de Junín expresó lo siguiente: "Estaba entrenando con los chicos de Atalaya desde noviembre, iba a esperar un tiempo, si bien ellos me querían para jugar el Federal les dihe que no quería bajar dos categorías, me llamaron dos clubes del TNA como Ciclista y La Unión, pero la verdad que esta posibilidad de volver a Unión me gustó mucho y por suerte se dio".